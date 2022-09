Noi dezvăluiri despre comportamentul lui Vladimir Putin. Își lovea soția atunci când se îmbăta

Miliardarul rus Serghei Pugaciov, numit și bancherul lui Putin, a făcut noi dezvăluiri despre liderul de la Kremlin. Într-un interviu relatat de presa ucraineană, el a susținut că președintele rus era violent atunci când bea și că are aceste informații de la fost soție a lui Putin, Ludmila.

Serghei Pugaciov a povestit o discuție pe care a avut-o cu fosta soția a lui Vladimir Putin pe vremea când cei doi erau căsătoriți. Conversația ar fi avut loc în bucătăria uneia dintre reședințele liderului de la Kremlin în timpul unei petreceri.

„Putin era în formă (sub influența alcoolului n.r.) și a cerut continuarea petrecerii. Această decizie a făcut-o pe soția sa să plângă.

Am înrebat-o: Ce s-a întâmplat, de ce ești atât de îngrijorată?. Și ea mi-a spus: Nu trebuie să bea! Îți dai seama ce sadic este? Va bea acum, va începe să mă lovească, să-mi arate tehnici de judo. Am vânătăi de o săptămână!”, a spus Serghei Pugaciov,potrivit ziare.com.

