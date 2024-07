Istoria secreta Noi dezvăluiri despre 10 august 2018! Cum ar fi intervenit Serviciile prin mici ONG-uri comandate







Se pare că evenimentele din 10 august 2018 rămân încă un mister, cu multe semne de întrebare ridicate. Însă Liviu Alexa, un jurnalist cunoscut de la Cluj, este decis să răspundă la cât mai multe dintre ele. Recent, acesta a publicat un interviu cu Sandy Matei. Jurnalistul spune despre el că este una dintre emblemele mișcării #rezist din România. Acesta din urmă s-a hotărât să vorbească despre cele întâmplate în timpul protestelor din ziua de 10 august, despre detaliile mai puțin știute.

Sandy Matei, inițial, ține să aducă în față elementele ce disting 10 august de episoadele de mineriadă din 1990. căci nu de puține ori cele două evenimente au fost asociate în ceea ce ar privi elementele din spatele cortinei, mecanismul. „Eu am spus că este nu ca o mineriadă, ca la mineriada din 90. Ca o mineriadă ar însemna să fi venit minerii. Nu, nu au venit minerii. Au venit și minerii cu clopul în cap, maramureșeni. Nu mai erau minerii cu lămpișoare în cap, erau minerii cu clopuri”, spune Matei în cadrul interviului cu Liviu Alexa.

Între Mineriade și 10 august

„Eu am trăit, de aia am spus, ca la mineriada din 90, ca parte activă, ca și acum la 10 august”, continuă el.„ Am stat 568 de zile în stradă. Eu eram unul din liderii liceenilor. Atunci liceenii chiar aveau o forță civică. Se făceau marșuri întregi, atunci ministrul învățământului era domnul Șora. Acum comunistul Șora a devenit progresistul Șora, e acolo la el la…, ma rog, fiecare cu istoria lui”.

Totuși, unele asemănări ar fi, conform celor spuse de Sandy Matei. „Eram unul din liderii liceenilor și am participat efectiv în acea perioadă la Golaniadă, cum îi spunea asta, Ceaușe… Iliescu”

Încercarea de a rupe #Rezist

„Pe 10 iunie 1990 eu eram la acele corturi unde erau greviștii foamei, mă rog, nu eram eu în greva foamei, că după ce ca sunt subțire, mai intram și în greva foamei… Era Paturca, mă rog, grupul care rămăsese acolo, la fel ca la Mișcarea #rezist, s-a încercat cu 2-3 săptămâni înainte ruperea ei”.

„În 1990 grupurile care făceau parte din mișcarea din Golaniadă au fost cumva chemate la guvern, au stat în ședințe cu… în ședințe cu Petre Roman. Unii s-au întors în Piața Universității, au continuat protestul, alții au spus din momentul acesta grupul civic cutare se retrage, inclusiv grupul civic al marelui Mărieș, apărătorul victimelor mineriadei, care nici acum nu se limpezesc cumva lucrurile… Dar el tot mineriade, mineriade…”, continuă Matei.

Despre posibila rupere a Mișcării Rezist

Pe mai departe, Sandy Matei vorbește despre cum adevărata mișcare de protest din Piața Victoriei din 2018 ar fi încercat să fie controlată. Spune că Mișcarea Rezist de la acea vreme s-ar fi dorit a fi divizată în mai multe grupuri civice și organizații non-guvernamentale. „La fel acum, la Mișcarea Rezist, s-a încercat înainte ruperea cumva a acestei mișcări prin formarea unor grupuri civice sau ONG-uri, gen Inițiativa România, rezistența nu stiu ce, piața Victoriei nu stiu cum, rezistenții din piața Victoriei, Corupția ucide…”.

„Toate astea ca să nu mai fie un grup civic sau o mișcare civică liberă, să fie cumva controlată. De aceea când eu, de exemplu, eram adeptul mișcărilor mai de gherilă, mai directe, să mergem la sediul PSD, să mergem la parchet, să mergem la ICCJ, mereu aceste grupuri civice se opuneau”, mai spune Sandy, în interviul cu Liviu Alexa.

Bețe în roate

Explică apoi ce probleme ar fi întâmpinat în momentul în care el însuși ar fi dorit să miște anumite lucruri. Conform acestuia, i s-ar fi pus bețe în roate chiar de către aceste mici grupări civice formate atunci.

„În momentul în care aveam proteste mari în piața Victoriei, încercam cu alți lideri, mă rog, cu oameni mai vocali, că eu asa consider, că nu suntem lideri, am fost oameni mai vocali, mai vizibili să plecăm cumva, să plecăm în marș, ori spre Parlament, ori spre sediul PSD, unde erau bubele. Că acolo erau bubele, nu în alt loc. Într-un guvern, sâmbătă, duminică, nu era nimeni acolo. Nici măcar jandarmeria nu era la poartă”.

La o posibilă comandă

Liviu Alexa, după aceste declarații, ține să-l întrebe pe Matei: „Insinuezi, așadar, că genul ăsta de umbrele, Declic, Corupția-ucide, au fost create la comandă?”. Ca răspuns, el a oferit următoarele: „Declic nu prea a avut treabă, deci eu va spun Declic ăia sunt cu alte povești. Ăia sunt cu povești progresiste, sunt altii… mă rog”. Dar Liviu Alexa dorește ca toate aceste lycruri să fie explicate, să se înțeleagă foarte bine ce a fost atunci și acolo: „E important să discutăm despre asta! Că tu spui că ele au fost aduse ca o butaforie… Creată, creată. Pentru că ele s-au creat acolo”.

„Eu lucrurile astea le am spus încă din februarie-martie, la inceputul protestelor”, este replica lui Sandy Matei. „Pentru că le simțeam că vor să fie copiate cu cele din 90, Golaniada, și atunci evident că aceste grupuri… eu primul scandal dacă… nu știu dacă vă aduceti aminte de alergătorul ăla Roșu, Mihai Roșu, ăla care stătea în Piața Victoriei, de a zis că și-a făcut birou în Piața Victoriei, imediat atunci după Revoluție… după… Ordonanța 13, de crea emulația aia mare… de ei m-am luat”.

Care-i corupția mai mare?

Sandy afirmă că tocmai de dinainte de 10 august observase unele atitudini ce i se păreau atunci suspecte: „Și, bineînteles, că toti au văzut în Sandy omul care vorbeste liber, care nu este coordonat, păpușat de cineva și am fost o oaie neagră acolo, nelăsându-i să-și facă treaba…”.

„Credeți-mă, la un moment dat veneau progresiștii, extrema progresistă cu tot felul de teme si le-am spus, fraților, #rezist se luptă, Mișcarea Rezist a luat ființă împotriva coruptiei, nu coruptia PSD-istă, coruptiei în general, de ce nu încercăm… corupția PSD-istă este mai rea decât coruptia USR-istă, sau coruptia PNL-istă?!”, este întrebarea pusă de Sandy.

Evenimente cu impact

Matei povestește că, alături de colegii săi, observaseră că unele mișcări organizate de alte grupări au un impact. Așa că s-au gândit să realizeze ceva asemănător, pe parcursul a trei zile, 9-10-11 august. Titlul evenimentului se numea atunci „Nu plecăm până nu plecați voi” cu aluzie la guvernul condus de Dăncilă.

„Impactul a fost atâta de mare în ambele evenimente încât serviciile au intrat în fibrilație…”, continuă Sandy Matei. „Și atunci, pentru că oricum era perioada în care oamenii din diaspora vin în țară, a aparut un Mario Mocan. Au mai apărut și alții, diaspora Italia, diaspora… fiecare aveau evenimentele lor. Venim și noi… venim și noi la protest, deci nicio treaba cu “protestul diasporei”, nu, venim si noi , ne asociem si noi cu protestul. Bun”.

Iar din acel punct, când au observat că impactul este unul major, cei din Servicii ar fi intervenit, potrivit celor relatate de către Sandy Matei: „La un moment dat, a ajuns atât de sus încât serviciile au preluat controlul. Cei care nu se aliniau ideii diasporei de a veni la protest… de a suci cumva ceea ce se dorea mai devreme… au fost eliminați, au fost desființați, cum am avut și eu pagina desființată, pagina puternică…”.

Când planurile nu ar coincide cu realitatea

„Spre exemplu, protestul ăsta creat și de mine, mă rog, mai multe persoane, de 3 zile, în el includea să ne așezăm cu corturile acolo, de aia am adus și rulota. Și eu am fost unul dintre puținii care am venit și cu cortul. Corturi care trebuiau să apară în Piața Victoriei, eu am vorbit personal cu George Simion, îl știam vad de la alte… alte activități civice ale lui, nu era cunoscut, mă rog, foarte bine atunci, am vorbit cu el și mi-a promis că vor fi corturile, și ale lui, în piață, cele 25 de corturi pe care le are de când mergea la toate protestele”, completează Sandy.

După care, relatează exact cum , peste ei, ar fi intervenit alte grupări ai încurca. Mai ales că protestul devenise unul destul de vizibil, se vorbea din ce în ce mai mult.

„Între timp, când s-a aflat de traba asta, nu prea țineam ascunse lucrurile astea, care sunt în grupul nostru de coordonare, să spunem asa, Corupția Ucide au intervenit și au luat ei corturile. Le-au băgat într-o încăpere, le-au încuiat, acolo au rămas. Când am pus întrebarea unde-s corturile? L-am sunat pe Simion pe 9, am vorbit cu el la telefon și zic, mă, unde-s corturile? Mi-ai promis că sunt în Piata. Zice: sunt la X din Corupția Ucide”.

Între plan și realitate

Sandy spune că planurile s-ar fi prezentat altfel la început. Doar că, pe parcurs, unele lucruri s-ar fi schimbat și expune posibila implicare a Serviciilor.

„Adică stăm acolo, aprindem beculețe, spuneam doua poezii la microfon, s-a făcut ora 9 jumate, după imn plecăm acasă. Gata, ne-am făcut treaba mergem să ne semnăm statul de plată… da, și aici sunt niște probleme… că le spunem direct dacă le spunem. Dar aici, atentie, atenție, eu le spun… dar serviciile clar au informațiile astea. Serviciile sigur au poze de la Horoscop, restaurantul de la Unirea”, citează strictsecret.com.