Noi detalii în cazul exploziei de la cafeneaua din Sankt Petersburg. Ce s-a descoperit pe o înregistrare video 

Audierea pentru arestarea preventivă a lui Daria Trepova, reţinută în legătură cu explozia de la o cafenea din Sankt Petersburg, Rusia, va avea loc marţi, 4 aprilie, la tribunalul districtual Basmanny din Moscova, potrivit agenţiei de presă ruseşti de stat Vesti.

Autorităţile ruse au reţinut-o pe Trepova, în vârstă de 26 de ani, susţinând că aceasta ar fi fost implicată în explozia care l-a ucis pe cunoscutul blogger militar Vladlen Tatarski într-o cafenea din Sankt Petersburg, duminică.

O înregistrare video publicată recent arată momentele premergătoare exploziei care l-a ucis duminică pe jurnalistul militar rus Vladen Tartovski într-o cafenea din Sankt Petersburg. Tatarsky a murit în urma unei explozii care a străpuns cafeneaua în care apărea ca invitat al unui grup pro-război numit Cyber Front Z.

‼️ The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg, the last seconds of the life of propagandist Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin)#Tatarsky puts the bust back in the box, the listener asks a question about the destruction of bridges in Ukraine, and at that moment an… pic.twitter.com/sbv3BAxA12

— NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2023