Noi detalii despre Stefano Vukov, suspendat de WTA. S-ar fi comportat oribil cu jucătoarele sale

Stefano Vukov, antrenorul Elenei Rîbakina, locul 7 mondial, a fost suspendat de WTA și este nevoit să stea pe bară câteva luni. Acţiunile croatului care a ajutat-o pe Elena Rîbakina să câştige turneul de la Wimbledon în 2022 au fost analizate și au ieșit multe detalii la iveală.

Jucătoarea a apelat la Goran Ivanisevic la sfârşitul anului trecut pentru a compensa plecarea forţată a fostului său mentor, a cărui revenire a anunţat-o în ianuarie. WTA l-a sancționat definitiv pe Vukov pe 31 ianuarie, considerând că acesta „a încălcat regulile de bună conduită”.

According to the Athletic, sources say Stefano Vukov subjected Elena Rybakina to mental abuse.

The alleged mental abuse pushed her to the brink and caused her to become ill.

They also said he harassed her and refused to leave her alone after she ended their coaching… pic.twitter.com/tqpiXoyjUX

