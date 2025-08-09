International Noi descoperiri despre atentatele din 11 septembrie. Rămășițele unor victime, identificate, după 24 de ani







Noi descoperiri despre atentatele din 11 septembrie. Autoritățile din New York au confirmat, săptămâna aceasta, identificarea rămășițelor a trei persoane ucise în atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001.

Anunțul marchează un nou pas într-un efort continuu, început în urmă cu aproape un sfert de secol, de a reda familiilor celor dispăruți o parte din liniștea pierdută.

Potrivit biroului medicului legist al orașului, printre victimele identificate se numără Ryan D. Fitzgerald, un trader valutar de 26 de ani, și Barbara A. Keating, în vârstă de 72 de ani, fostă directoare a unei organizații non-profit. A treia persoană este o femeie al cărei nume nu a fost făcut public, la solicitarea familiei.

Toți cei trei erau deja cunoscuți ca fiind printre miile de oameni care au murit în atacurile coordonate de rețeaua teroristă Al-Qaeda. Aproape 3.000 de persoane și-au pierdut viața atunci, dintre care peste 2.700 în prăbușirea Turnurilor Gemene. În ciuda eforturilor depuse de anchetatori, aproximativ 40% dintre victime nu au fost încă identificate.

Progresele recente se datorează unor tehnologii ADN tot mai performante, capabile să analizeze fragmente extrem de mici, recuperate din ruinele World Trade Center acum mai bine de două decenii.

„Fiecare nouă identificare este o dovadă a puterii științei și a perseverenței noastre în fața timpului”, a declarat dr. Jason Graham, medicul legist șef al orașului New York.

Familia Barbarei Keating a povestit că identificarea s-a făcut pe baza materialului genetic colectat de pe peria sa de păr. Singurul alt obiect recuperat anterior fusese un card bancar. Keating se afla la bordul cursei American Airlines 11, deturnată și prăbușită în primul turn al World Trade Center. După o carieră în domeniul social, s-a implicat activ în comunitatea romano-catolică din Palm Springs, California.

Ryan D. Fitzgerald locuia în Manhattan și lucra la o companie financiară din Turnurile Gemene. Studia pentru un masterat în afaceri și plănuia viitorul alături de iubita sa.

Biroul medicului legist din New York testează și retestează constant zeci de mii de fragmente recuperate din zona Ground Zero, folosind metode tot mai precise pentru a depăși efectele devastatoare ale incendiilor, expunerii la soare și degradării biologice.

Primarul New York-ului, Eric Adams, a subliniat importanța acestor eforturi: „Sperăm ca aceste identificări să aducă un strop de alinare familiilor și să arate dedicarea neobosită a orașului pentru a-i onora pe cei pierduți”.