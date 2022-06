Noi acuzații penale pentru Alexei Navalnîi! Dușmanul Kremlinului ar putea face 15 ani în plus de închisoare. „Am avut tupeul să fiu nemulțumit”

Cel mai mare critic al Kremlinului, Alexei Navalnîi, se confruntă cu noi acuzații penale pentru crearea unei „organizații extremiste” și alimentarea urii împotriva autorităților. Acesta este convins că riscă încă 15 ani de închisoare pentru cele făcute.

În martie, Navalnîi a fost condamnat la nouă ani în spatele gratiilor, iar susținătorii săi au înțeles că există posibilitatea ca bărbatul, în vârstă de 45 de ani, să se aleagă cu închisoare pe viață pentru acuzații motivate politic.

Navalnîi , 15 ani în plus de închisoare

Navalnîi știa că acuzațiile de extremism au fost aduse împotriva sa marți.

„Se pare că am creat o organizație extremistă cu intenția de a alimenta ura împotriva lucrătorilor guvernamentali și a oligarhilor”, a scris Navalnîi într-un mesaj postat pe Twitter și Instagram.

În vara anului 2021, autoritățile ruse au interzis Fundația Anticorupție a lui Navalnîi și rețeaua politică națională ca organizații „extremiste”. Cu toate astea, cele două grupuri au încercat să își salveze angajații.

Navalnîi a primit doar doi ani și jumătate de închisoare în februarie 2021, după ce s-a recuperat în străinătate în urma unei otrăviri aproape fatale despre care spune că a fost mâna lui Vladimir Putin. Condamnarea lui a venit la pachet cu o mulțime de proteste, iar mii de persoane au fost reținute pentru că au ținut cu el.

Noi declarații făcute de Navalnîi

„Când am fost încarcerat, am avut tupeul să fiu nemulțumit de acest lucru […] și am chemat la proteste. Pentru asta, ar trebui să mi se dea încă 15 ani [de închisoare]”, a scris Navalnîi .

În martie 2022, perioada de închisoare a lui Navalnîi a fost prelungită la nouă ani după ce a fost găsit vinovat de deturnare de fonduri și sfidare a instanței.

Acesta urma să fie transferat într-o colonie penală cu regim strict, dar situația s-a schimbat. În postarea sa de pe rețelele de socializare, Navalnîi a declarat că prelungirea suplimentară a perioadei sale de închisoare este un semn de „afecțiune” din partea liderului de la Kremlin, cel mai mare rival al său.

„Vrea ca eu să fiu ascuns într-un buncăr sigur, sub protecția unor oameni de încredere – așa cum este el însuși”.