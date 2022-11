Noi acuzații la adresa preotului Calistrat. Un călugăr susține că a fost bătut în mai multe rânduri: „M-a lovit peste cap, o lovitură foarte zdrobitoare”. Video

Preotul Calistrat Chifan, oprit de la slujire de Arhiepiscopia Iașilor, este acuzat că a bătut și maltratat un alt călugăr. Acesta a dat detalii despre bătăile pe care le-a încasat pe vremea când era la Mănăstirea Vlădiceni. Călugărul care a făcut aceste mărturisiri se numește Gheorghe Carcea, pe numele său de călugăr – Gherasim, iar relatările sale sunt cutremurătoare.

Călugărul Gherasim spune că a fost vieţuitor la Mănăstirea Vlădiceni între 2016 și 2020, câd a ales să plece din cauza scandalurilor repetate pe care le-a avut cu preotul Calistrat Chifan. Primul conflict a fost, spune acesta, legat de mâncarea pe care o lăsau preoții pe altar, în biserică.

„Ce mi s-a întâmplat la Mănăstirea Vlădiceni nu mi s-a întâmplat nicăieri. Loviturile pe care le-am avut… zdrobitoare de la părintele Calistrat. Într-o zi, în 2018, vin în sfântul altar, la Paraclisul Sfântului Ilie în cadrul Mânăstirii Vlădiceni. Intru în altar şi acolo era mâncare foarte multă şi le spun unora dintre vieţuitori, ieromonahilor Calistrat şi Haralambie, să ia mâncarea de acolo, că dacă o lasă mai mult de o oră, două, miroase totul a mâncare şi se vor strânge fel de fel acolo. Sfântul altar este un jertfelnic a lui Dumnezeu totuşi”, a dezvăluit călugărul Gherasim.

După ce a făcut aceste observații, călugărul spune că preotul Calistrat a trimis la el pe un alt preot, Haralambie, care l-a lovit puternic în cap. De faţă, ar fi fost şi stareţul mănăstirii, preotul Arsenie Butnaru, care „nu a luat nici o atitudine să intre sau să facă ceva pentru mine, chiar dacă este duhovnicul meu pentru 25 de ani şi stareţ acolo”.

Lovit fără de veste în cap

Al doilea incident reclamat a fost într-o zi de miercuri când responsabilitatea călugărului era să strângă banii lăsați de enoriași după slujba de Sf. Maslu. În drumul de la paraclis, s-a oprit să vorbească cu portarul de la intrarea în curtea mănăstirii, când preotul Calistrat a coborât dintr-o mașină și l-a lovit cu pumnul în cap.

„Opreşte maşina cu preotul Calistrat, se dă jos din maşină, fuge prin faţa maşinii şi mă loveşte cu pumnul în cap, de am venit jos până cu capul de toneta care este a paznicului de la poarta mănăstirii Vlădiceni”, a mai povestit călugărul.

Cum a fost cea de-a treia bătaie încasată

Cea de-a treia bătaie pe care spune că a încasat-o a fost chiar pe platoul din faţa bisericii, în acelaşi loc unde preotul Calistrat a fost filmat lovind o femeie. Gherasim era în biserică, ţinându-i locul preotului, primind pomelnicele date de creştinii care veneau să se închine.

„În timpul acesta vine părintele Calistrat la mine şi spune: haideţi să mergem până la părintele stareţ, iar eu nu ştiam de ce. Am spus «hai să mergem», şi pe alee, când mergeam spre stăreţie, s-a întors şi m-a lovit peste cap, o lovitură foarte zdrobitoare, am venit jos de nu am ştiut ce este cu mine, mi-a rupt sprânceana de la ochi că am venit şi peste bordura şi trandafirii de acolo. M-am ridicat şi m-am dus la spital, apoi părintele Arsenie stătea şi nu spunea absolut nimic. În clipa aceea i-am spus că merg la Înaltpreasfinţit şi îi spun”, a mai spus călugărul Gherasim, conform Ziarul de Iași.

Reprezentanţii Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei au confirmat că preotul Gherasim a fost la Mănăstirea Vlădiceni, precizând că a depus o solicitare pentru a părăsi acea mănăstire. Conform Mitropoliei, în momentul de faţă acesta nu mai este călugăr la nicio obşte monahală din regiunea Moldovei.

Un călugăr cu probleme de sănătate grave

Conform Ziarului de Iași, călugărul Gherasim a fost diagnosticat cu epilepsie, iar din când în când avea unele deviaţii de comportament. Mai mulţi martori spun că ar fi fost în multe situaţii dificile, în conflict cu oameni de la mănăstiri sau cu enoriaşi. Este foarte posibil ca din acest motiv să fi ajuns în atenția preotului Calistrat. Conform sursei citate, de la Mănăstirea Golia ar fi plecat în urma unui scandal, când ar fi lovit una dintre bucătărese și pentru că a fost acuzat de furt. A fost primit la Mănăstirea Vlădiceni de către actualul stareţ pentru că îi era duhovnic, în contextul în care la alte mănăstiri acesta nu ar fi avut o poartă deschisă.

„El nu era un om rău, dar boala făcea ca în unele perioade să fie mai tulburat. În rest, săracul, era băiat cuminte. Se mai lua de oameni când avea perioada aia, dar eu o pun pe baza bolii, altfel nu era un om rău, mi-a spus şi mie când a venit pe aici mai demult (n.red. că a fost bătut de Calistrat), nu ştiu ce s-a întâmplat acolo. El trei sferturi din lună, 20 de zile sau mai bine, era bine şi îşi vedea de treaba lui. Când veneau tulburările şi avea căderi epileptice era problemă, a fost şi la Viena la tratament, a fost ajutat”, a spus preotul Teoctist Ureche, duhovnic la Mănăstirea Golia.

Cei doi preoți acuzați de violențe nu au fost găsiți pentru un punct de vedere legat de acuzațiile formulate de călugărul Gherasim. Acesta nu a răspuns apelurilor şi mesajelor telefonice.