Robert Cazanciuc roagă televiziunile și radiourile să transmită slujba de Înviere, astfel încât la ora 12:00 noaptea, indiferent de canal, să vedem și să auzim toți același lucru.

„Am făcut acel apel public, după ce am văzut nevoia românilor de a fi solidari în această grea încercare prin care trecem cu toții, am văzut foarte multe inițiative, fiecare vrea să facă ceva, să contribuie cu ceva. Ideea mi-a venit mai degrabă văzând apelul unui om obişnuit care spunea: Haideţi să ieşim pe balcon cu o lumânare la 12:00 noaptea şi să cântăm împreună Hristos a înviat!

Am făcut un apel de la tribuna Parlamentului către toţi cei care nu şi-au speranţa, credinţa că putem trece împreună către această grea încercare. Apelul era făcut către televiziuni, către radiouri, de a transmite toate, în acelaşi timp, dacă se poate, acelaşi mesaj. Ştiu că Patriarhia Română, de-acolo se vor transmite imagini în direct pe televiziuni, pe radiouri, cu slujba de Înviere, dar dacă toate televiziunile, toate radiourile ar putea să facă acest proiect comun în aşa fel încât la 12:00 noaptea, indiferent pe ce canal este obişnuit fiecare să asculte, am auzi acelaşi lucru, cred că ar fi o emoţie colectivă uriaşă, care ne-ar ajuta cu siguranţă să trecem cu bine peste acest moment.

Cred că fiecare creştin a fost în noaptea de Înviere şi fiecare dintre noi a vibrat pur şi simplu atunci când toată lumea, în biserică, în jurul bisericii, a cântat împreună Hristos a înviat! Cum credeţi că ar fi ca o ţară întreagă să se comporte ca un cor, dacă vreţi, să cântăm cu toţii împreună ‘Hristos a înviat!’ ? Nu are cum acest lucru să nu aducă mai mult bine în casele tuturor şi dorinţa tuturor de a fi solidari în acest momente deosebite de importante. Sper ca acest lucru să se realizeze”, potrivit RRA.