Mihai Tudose a spus că acum doi, când PSD organiza mitinguri uriașe, prin centrul Bucureștiului, se foloseau parole de recunoaștere între organizatori și cei care veneau din teritoriu.

Fostul premier a mai adăugat că nu crede în sondajele de opinie, care sunt făcute, așa cum sunt făcute, singurul examen adevărat pentru un politician fiind în ziua votului.

„Probabil că sunt lucruri multe nespuse despre Liviu Dragnea. Pentru mine nu e un subiect. Eu sunt optimist cu privire la ce se întâmplă în partid. N-am plătit facturile, așa este, nu pot să spun că meritat sau nemeritat. Au fost o mulțime de derapaje. A fost factura la europarlamentare, a fost factura la prezidențiale pentru PSD. Cei care au fost responsabili, majoritea au plecat.

Poate dă Dumnezeu și reușim să ne așezăm altfel la partid. Asta cu sondajele, mă știți foarte bine, sunt celebru pentru încrederea deosebită pe care o am în ele. Sondajele sunt în ziua votului, ăla e sondajul. Din câte mai simțim așa în piață, da, am crescut. Eu cred că dacă noi ne așezăm și arătăm lumii că ne-am schimbat în bine. Mai rău nu se putea mai rău. Acum doi ani PSD organiza manifestări cu lumea, cu parole”, a spus Mihai Tudose.

Cearta de la Rahova

Din penitenciar, Liviu Dragnea a povestit un episod în care fostul premier Viorica Dăncilă se oferea să dea o ordonanță de urgență pe tema amnistiei.

„Despre amnistie și grațire: prima discuție cu doamna Dăncilă am avut-o în februarie 2018 pe Valea Prahovei, eram acolo cu familiile, tocmai se însera, era zăpadă, și mi-a zis: domnule președinte, să ieșim afară să vă zic ceva. Mi-a zis că e hotărâtă să dea amnistie. Am zis bine. Ea a zis că vrea să dea acea ordonanță de amnistie. I-am zis: Viorica, sunt deciziile tale, dar reține că eu nu-ți cer, nu fac presiuni, deci nu se poate vorbi despre presiune. Peste câteva luni venea și îmi spunea: nu mai vreau să dau amnistie, peste alte câteva luni venea și spunea: vreau să dau amnistie”, a susținut Dragnea.

Viorica Dăncilă a răspuns în scurt timp. „Cât timp am fost prim-ministru nu am dat nicio ordonanță de urgență pe justiție! Și nu am avut niciodată vreo inițiativă pro-amnistie și pro-grațiere! Sunt sigură că acest lucru l-a iritat pe domnul Liviu Dragnea, dar am considerat că interesul României primează. N-am vrut să fac ceva ce știam sigur că e rău pentru țară”, a spus Dăncilă.