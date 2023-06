Nivelul de dioxid de carbon din atmosferă a crescut cu 50% față de era preindustrială. Cele mai noi măsurători NOAA arată dezastrul 

Aceștia spun că dioxidul de carbon măsurat la Observatorul de referință atmosferică din Mauna Loa a atins 424 părți per milion în luna mai. În creștere cu 3 ppm față de anul precedent și continuând o ascensiune într-un interval de la o epocă de acum milioane de ani. Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA și Institutul Scripps de Oceanografia sunt cele două instituții care au făcut dezvăluirile. Măsurătoarea medie a NOAA a fost de 424,0 ppm.

Scripps, care menține un record independent, a arătat o medie în luna mai de 423,78 ppm, de asemenea, o creștere de 3,0 ppm față de un an mai devreme. Măsurătorile se fac în luna mai deoarece este luna în care CO2 atinge vârfurile în emisfera nordică. Avanpostul de pe Mauna Loa a măsurat CO2 atmosferic din 1958, când nivelul a fost mai mic de 320 ppm.

Creșterea nivelului de CO2 ”rezultatul direct al activității umane”

Și a arătat o creștere constantă de atunci, ceea ce administratorul NOAA Rick Spinrad a numit „un rezultat direct al activității umane”. Tendința ascendentă este cunoscută sub numele de Curba Keeling pentru modul în care ascensiunea este reprezentată într-un grafic și este numită după David Keeling, care a început măsurile pentru Scripps în 1958. NOAA a început să colaboreze cu Scripps la măsurători în 1974. Programul Scripps este condus acum de fiul lui Keeling, geochimistul Ralph Keeling. „Ceea ce ne-ar plăcea să vedem este că această curbă se stabilizează și chiar scade, deoarece dioxidul de carbon de până la 420 sau 425 de părți per milion nu este bun”, a spus Keeling în declarația NOAA.

„Demonstrează că, doar atât cât am făcut pentru a atenua și a reduce emisiile, mai avem un drum lung de parcurs”. Măsurătorile din acest an au fost efectuate de pe un sit temporar, deoarece fluxurile de lavă au întrerupt accesul la observatorul Mauna Loa în noiembrie 2022, au mai spus reprezentanții NOAA.