12 ianuarie

Nimic din media tradiționale nu mai este de actualitate. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 12 ianuarie s-au născut Jack London, Joseph Joffre, Haruki Murakami, Herman Göring, John Winthrop, Edmund Burke, Per Gessle, Rodica Tapalagă, Aurel Storin, Laurenţiu Profeta.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii(tele): Tatiana şi Eutasia.

Nimic în „Kalendar”.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, se întâmplă lucruri, se întâmplă lângă noi, chiar cu noi, cu familiile noastre.

Obiceiul meu, de fapt al familiei mele, era ca să se corespondeze, sau să se viziteze toţi ceilalţi membri ai familiei, mărită prin taina mirului, prin nunţi şi botezuri. După anul nou pe stil vechi, la mijlocul lui ianuarie, aproape de ziua Regelui nostru, al lui Eminescu. Acum toată familia s-a băjenit, nu mai am pe nimeni în România. Dar tehnologia modernă, Skype, în particular, îmi permite să ţin legătura cu finii şi nepoţii mei. Toți sunt bine, niciunul din micul meu trib de vreo două sute de persoane nu s-a îmbolnăvit. Greșesc, doar unchiul Cosmin, rămas și el în țară, (nu-l cheamă așa dar nu i-am cerut voie) care a scăpat rapid de covideală strecurându-i medicul zece mii de euroi. Așa s-au găsit și medicamente străine și butelii de oxigen, din cele bune, germane, și asistență medicală de calitate. Am râs cu lacrimi, acum ceva timp, când Patriarhul i-a premiat pe acești ”martiri” cu buzunare enorme la halatele albe. Corb la corb nu-și scoate ochii!