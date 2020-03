25 martie

Nimic despre coronavirus. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 25 martie s-au născut Bela Bartok, Sir Elton John, Aretha Franklin, Simone Signoret, Cezar Bolliac, Henry Mălineanu, Mateiu Caragiale, George Lesnea, Ana Blandiana.

Înainte de orice o precizare cerută de un domn profesor universitar, care a observat că amărâtul de subsemnat cerea virulent carantină obligatorie, pe 22 ianuarie și a doua zi, 23 ianuarie guvernul chinez instituia starea de asediu în țară. Am spus-o întotdeauna și o mai spun: ”Astrologia este o metafizică veselă”! Ridendo castigat mores. Nu știu nicio legătură dintre subsemnatul și guvernul chinez, vorba Radio Erevan, ”nu știm, nouă nu ni s-a întâmplat!”.

În calendarul creştin-ortodox este o mare sărbătoare: Buna Vestire! Este dezlegare la peşte. Cred că o să-mi fac o salată de fasole verde cu sproturi afumate de Marea Baltică. De 11 zile nu am ieșit din curte și dacă bunul Dumnezeu mă mai ține în viață nu o să ies decât să iau Lumină de Sf. Paști. Nu de frica coronavirusului, sunt imun la virusuri, dar așa este canonul meu de pustnic în rodaj. Au fost și trei-patru luni de zile în care nu am ieșit din curte, ce mi-a trebuit au cumpărat vecinii, sau am comandat. Am speranța că Preafericitului o să-i dea Bunul, gândul cel bun. Să permită Slujba de Înviere, la fiecare Biserică cu participarea unui singur laic, excepția celibatarului, un bărbat tânăr, poate de 33 de ani. Atât. Preotul poate să-și facă menirea, NICIODATĂ în istorie, Slujba de Înviere nu a fost amânată, s-a ținut întotdeauna, chiar în Constantinopolul asediat de câinii de turci. Despre excepția celibatarului o să vă povestesc altădată, este o istorie lungă și ciudată, nu prea o știe multă lume, face parte dintre taine. Apoi tânărul poate să ducă Lumina și să se răspândească în sat, peste uluci, și în oraș, din apartament în apartament. Eu aș aștepta cuminte și ager în mașină în parcarea Bisericii, ca tânărul să iasă din sfântul locaș. Aș duce Lumina acasă și aș pune-o într-o candelă Sf. Rita, care arde două săptămâni. Obiceiul pe care l-am apucat este ca Lumina de la Sf Paști să ardă cel puțin până de Înălțare, în unii ani a ars până la următoarea Lumină de Sf.Paști. Așa a fost la noi, așa o să fac și eu.

În vechime, într-adevăr, o sărbătoare importantă în calendarul ţăranului român, în ”Kalendar”. Pe 25 martie se cam terminau negocierea înţelegerilor privind pământul. Se arenda, se stabilea unde se duc stupii, se angajau oameni la câmp şi la pază. Se terminau certurile, gâlcevile, poate chiar necazuri şi ciomăgeli. Era o veste bună.

Urmare schimbării zilei de naştere a Mântuitorului care a fost stabilită la 25 decembrie ca să acopere vechea sărbătoare romană a lui Sol Invictus şi deocheatele Saturnalii, prin calcul, s-a stabilit ziua Bunei Vestiri pe 25 martie. Zi de veselie printre prietenii mei greci. Rudele soţiei mele din Brăila şi prietenii mei palicari sărbătoresc Ziua Naţională a Greciei. Cei care au scris „Un grec, doi greci, trei greci… Brăila!” O carte a inimosului savant Ionel Cândea cel care a scos şi multe opere complete ale marilor fii și fiice ale Brăilei. Dar a lăsat neterminată opera completă a lui Nae Ionescu din cauza presiunilor perverse ale dușmanilor țării. Grecii mei au mers întotdeauna pe partea dreaptă. Stiu ei mersul istoriei, că ei au făcut-o! Dar merg și pe stânga, când trebuie, doar ei au inventat dialectica.Tot din Brăila este grupul acela de tineri, de dreapta, nu a reușit să-i mânjească niciun partid, care chiar doresc o Românie liberă și onorabilă.

Chronia Pola, Psihi Mu!

Dacă vreodată, alungat de ruși, sau de turci, sau de hoți și curve, ar trebui să părăsesc România, a doua ţară unde m-aş stabili, după împăduroasa Virginie, ar fi mândra Grecie. Undeva, în sudul sărac, în Sparta, sau într-o insulă albă şi modestă. Şi aş mânca în fiecare zi suflaki sau fructe de mare şi salată grecească cu brânză de capră. Iar pe 25 martie, şi de 1 decembrie, zilele naţionale ale Greciei şi României aş face cinste tuturor celor din tavernaki cu înmiresmata mastică de Chios.

De fapt am făcut aceste lucruri când stăteam în Glyfada şi mă sfătuiam cu doctorul Focşeneanu, din Atena, despre lucruri de mare taină. Sau în lunile, multe la număr, în care am fost oaspetele lui George în hotelaşul lui de lângă piaţa Sintagma.

Nu ştiu cum să vă spun dragii mei lupi, padawani şi hobbiţi, lumea era mai rară, mai simplă şi mai darnică, în tinereţea mea. Să găzduieşti un prieten străin câteva luni, nu era o problemă. Şi familia mea a găzduit două familii de cehi în august 1968, după invazia ruşilor în Cehoslovacia. Au stat la noi două luni de zile, cât şi-au aranjat intrarea legală și loc de muncă în Austria. Am rămas prieteni câţiva ani, apoi nu am mai primit scrisorile lor, probabil că se schimbase politica şi le intercepta securitatea.

Aflu că sărbătorita de astăzi, La Mulți Ani, Doamnă!, Ana Blandiana, a primit un mare premiu de la polonezi, acum ceva vreme. Bravo ei! Cei din România nu au fost în stare să o propună la Premiul Nobel pentru literatură. Criticii, specialiștii străini, spun și astăzi că ar fi avut mari șanse. Ce nu-mi place la unii potentați, din nefericire foarte mulți, este că, confundă România, care este veșnică și are drumul ei multimilenar, interesele ei – cu oameni și regimuri trecătoare. ”Small heads” cum spunea acum ceva vreme, la un curs ținut la Quantico, fabulosul Robert McNamara.

Dar nu asta doresc să vă spun dragi lupi, padawani și hobbiți ci întâmplarea prin care am trecut ieri, aici, în Prahova submontană. Mă iubesc animalele, cățeii, în special și tare mă mai iubesc copiii. La vârsta mea și amintindu-mi de rangul strămoșilor, am o dambla. Dimineața, în unele, nu în toate, am, n-am treabă, plouă, sau ninge, eu joc golf! În curtea proprie, că e măricică, spre jumătate de pogon, cu livadă și multe tufișuri, liliac, aluni etc. Spre bucuria copiilor din vecini. Mai ales a lui Cornel, un puști deștept și ager, de vreo șase ani. O să se facă medic veterinar. În timpul jocului de golf, pentru picanterie, ne mai jucăm și de-a sperietura. Copiii se ascund și apoi mă sperie. Eu strig, speriat, duc mâna la inimă, fac infarct, cad jos, mișc puțin din picioare și gata – sunt mort! Vine Cornel cu toată picimea și îmi face respirație artificială, trage de mine, îmi dă mâinele peste cap, tot tacâmul. Eu tușesc, deschid un ochi, sar în picioare și încerc să prind un criminal, spre bucuria lor, cu țipete și fugăreală.

Ieri dimineață, înfofolit bine, este cam frig, eram pe la a treia gaură, când, dintr-un tufiș, apare Cornel cu o mască verde de gaze pe față. Fără cartuș. De unde a găsit masca de război, de gaze, este un mister. Nu vrea să spună.

Am uitat să mă sperii. Am rămas stană de piatră gândindu-mă la copiii, care, vreodată, o să fie obligați să poarte mască de gaze.

Apoi, m-au năpădit amintirile.

10 noiembrie 1979. Tocmai mă întorsesem de la o licitație din Dubai. Am luat autobuzul TAROM de la Otopeni care m-a dus până la agenție, la Brezoianu. Am luat-o ușor până la tramvaiul 19, la Halele Unirea. De ceva timp mă mutasem la Sălăjean, colț cu Broz Tito, într-un apartament de bloc destul de confortabil, nou pe atunci – cam la mahala, dar acolo era locul meu. În piața de lângă bloc întorcea tramvaiul 19 și tot acolo se făcea, duminica, celebrul talcioc.

Era cam între cinci și șase seara. Am așteptat ceva tramvaiul, dar nu era ceva neobișnuit. M-am urcat în primul vagon. Pustiu. Ei, mi-am zis, probabil că abia ieșise din depou. Apoi am observat că nu era nimeni pe străzi și că vatmanul nu oprea în stații și ele goale. M-am dus să-l întreb ce se întâmplă. Vatmanul atunci, ca și Cornel acum, avea o mască de război, de gaze, pe figură. Probabil că m-am schimbat la față. Vatmanul, văzând geamantanul plin de etichete și cu banderola TAROM m-a întrebat unde vreau să cobor. Ce s-a întâmplat, întreb. A explodat ceva în platformă și au murit mulți oameni. Este un gaz otrăvitor, se pare că amoniac – mă informează vatmanul. Dar nu simt nimic, obiectez. Ai avut noroc, spune omul, dacă bătea altfel vântul…

A fost singura dată când am avut taxi un tramvai. A oprit exact în fața blocului, unde locuiam, nu în stație. Am ajuns acasă cu bine, unde mă aștepta, terorizată, tânăra și frumoasa mea soție, născută în Brăila, pentru că de acolo sunt cele mai frumoase fete.

Așa că de câte ori văd o mască de gaze am ce să-mi amintesc. Apoi alarmele de gaze din Bagdad și Teheran. Am ce să-mi amintesc.

Aș dori ca domniile voastre, dragi lupi, padawani și hobbiți să nu aveți niciodată astfel de amintiri, ci doar cele cu joaca, cu fugăreala.

Vedeți, nu v-am spus nimic despre coronavirus, despre masacrul pensionarilor organizat de nazist și de nea’ mandolină, despre perversitatea clasei politice, nu v-am spus nimic și vă promit că nu o să vă mai spun nimic despre coronavirus. O excepție, să vedeți cât de proastă este lumea. Un idiot din State, un bătrân înebunit de presa isterică, a confundat un produs pe bază de clor, cu care se curăță acvariile de pești, cu clorchina menționată de Donald Trump și de Elon Musk. Bineînțeles, imbecilul a murit. Nu o să vă spun că singurul tratament eficient există, nefolosit în România, cum există și un vaccin experimental, dar acceptat cu încredere, de lideri, de exemplu de Donald Trump, Angela Merkel și papa Francisc. Nu, de acum înainte nu o să mai citiți în articolele mele nimic despre pandemie, coronavirus etc etc. Este prea mult și prea multă manipulare și prostie. Răspund numai celor care îmi scriu la adresa de email știută, dar nu vă așteptați prea curând, s-a strâns enorm de multă corespondență.

În seara asta nu o să mă uit la niciun film. V-am mai spus că am memorie ”cinematografică”. O să stau într-un fotoliu, la un foc vesel de lemne și cu un ceai fierbinte, numai Darjeeling și o să-mi pun amintiri. Am o viață de amintiri, trebuie să mă hotărăsc care și aceasta repede, pentru că mă ajunge din urmă ziua de mâine. Din fericire, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 25 martie 2020

BERBEC Astăzi nu te avantajează lucrurile serioase, grave, sobre, triste. Zâmbeşte, dă curs sufletului tău bun și vesel, distrează-te, mai ales pe seară şi fă-i şi pe cei din jur să zâmbească! Niciun obstacol în perspectivă, negociază, căuta alianţe şi acceptă, dacă nu se poate altfel, mici compromisuri. O convorbire importantă, la mijlocul zilei, la prânz, te face să îţi freci mâinile de mulţumire. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o construcţie, de apartament, de cămin, în general.

TAUR Este momentul să îndrepţi o eroare din trecut, ceva ce, poate, nu a fost sub controlul tău. Niciodată nu este prea târziu să faci ceea ce trebuie. În primul rând pentru sufletul tău! O posibilă schimbare. Analizează bine înainte să porneşti pe un nou drum. Ceea ce începi azi poate aduce, însă, rezultate bune. Nu lua visurile drept realitate, promisiunile drept garanţii! Nu intra în discuţii asupra patrimoniului comun, sau a unor proprietăţi pe care le împarţi cu alţii. Afacerile sentimentale sunt moderat aspectate, mai curînd spre bine, sănătatea la fel.

GEMENI Dimineața urmează-ţi intuiţia. Ai un deosebit talent la comunicare și astăzi poţi convinge ușor, pentru că, parcă, ghiceşti gândurile. Şitii ce să spui, când să spui şi mai ales, cui să-i spui! Azi este bine să fii mai sigur pe tine, mai hotărât! Totuşi, e bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să cumpări materiale noi pentru finisajele, sau reabilitarea casei tale. Amână după starea de sediu. Ascensiunea ta din ultimul timp şi ultimile mişcări profitabile atrag invidii şi bârfe. Domeniul dragostei şi al relaţiilor sociale nu este aspectat, deschizînd cutia Pandorei, a neprevăzutului.

RAC Cu toate că oboseala cronică te-a ajuns din urmă, trebuie să continui cu dinamism, mai încă o mare rezervă de energie. Între tine şi reuşită mai este un obstacol, un prag de trecut. Curaj! Ceva pare că te reţine astăzi, dar este ziua ideală pentru vizite virtuale, pe net, la prieteni, după orele de program. Puteţi petrece clipe plăcute împreună, vorbind mult şi depănând amintiri din vremurile bune! Nu te poţi substitui lor, nu poţi impune propriile gusturi, dar poţi să te simţi bine! Promovează-ţi cu îndrăzneală interesele şi solicită ceea ce ţi se cuvine. Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent.

LEU Nu aştepta foarte mult de la cei cu care vorbești astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic! O informaţie de ultimă oră te avantajează, dar verifică, mai ai răbdare, nu te repezi! Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în cursul dimineţii. Gândeşte de zece ori şi vorbeşte o singură dată! Primeşti şi nişte veşti care te încurcă! Este şi o zi cînd se pot petrece evenimente neplăcute în sfera familiei şi a prietenilor, care sunt malefic aspectate. Fiecare are modul lui de a reacţiuna, fiecare este o persoană diferită de tine având propria scară a valorilor şi propriile aspiraţii.

FECIOARĂ O zi dedicată acţiunii, reacţiei, intervenţiei. Timpul gândirii a trecut, acum trebuie să realizezi ce ţi-ai propus cu tenacitate şi fără a ţine cont de comentarii, de orice fel ar fi! Azi trebuie să folseşti diplomaţia şi politeţea, pe care, de altfel, ştii foarte bine să le pui în valoare. Fii foarte atent la surselor tale de venituri. Analizează, sintetizeză, decide şi controlează. Poate este vremea să-ţi diversifici activitatea. Vin vremuri grele, foarte grele, probabil oamenii cinstiţi o să sufere, aşa că trebuie să te pregăteşti de pe acum.

BALANŢĂ Astăzi, dacă nu poţi rezolva ceva, amână. Sigur, dacă depinde de tine şi nu este ceva obligatoriu. Uneori situaţiile se rezolvă de la sine pentru că timpul găseşte cele mai bune soluţii! E puţin cam târziu să te cuprindă regretele pentru greşelile din trecut. Încearcă să eviţi aceste momente jenante când îţi plângi de milă! O zi cam melancolică, dar te poţi distra pe seară! Nu te apuca de lucruri noi mai ales din afara sferei tale, cel puţin în această perioadă. Sunt avantajate, însă, întâlnirile de afaceri pe Skype sau sociale, discuţiile, negocierile, vizitele pe eveniment – tot ceea ce ţine de comunicare în economic-social-politic-dragoste.

SCORPION Nu te împiedica de buturugile mici, că nu ești în carul mare! Ai o formă bună, nu mai ezită şi nu mai face planuri. Pune lucrurile la punct cu cinstea, onoarea dar şi cu duritatea zodiei! Pe plan profesional trebuie să iei imediat unele măsuri, decizii care nu mai suferă amânare. Totuşi ai o veste despre nişte pagube, nişte pierderi de bani. La o verificare mai atentă vei vedea că pierderile respective nu sunt nici aşa de mari şi ca nici nu te interesează pe tine personal în mod deosebit. Aşa că ia lucrurile uşor, dar nu duce vorba, nu trîmbiţa veştile prietenilor, colegilor, rudelor, cunoscuţilor şi necunoscuţilor. Nu aşa devii interesant şi popular!

SĂGETĂTOR Fii realist şi înainte de a face promisiuni, gândeşte-te bine la consecinţe, la obligaţii. Nu pierde timpul, nu construi castele în Spania şi nici nu te lua la bătaie cu morile de vânt. Dacă te hotărăşti să spui minciunele amoroase, fii atent la cum potriveşti cuvintele. Amorul este favorizat astăzi, dar comunicarea, nu! Profesional vorbind, trebuie să-ţi modulezi afacerile de aşa natură încât varietatea şi diversitatea mare a surselor de venit să asigure încasări relativ constante – este concluzia zilei de astăzi. Pe de altă parte nu spera şi nu ai teamă, se schimbă totul dar nu se urneşte nimic sau nu se schimbă nimic dar totul se transformă. Aparenţele înşeală, cel mai adesea…

CAPRICORN Eşti bine dispus astăzi. În ciuda vremii, capricioase, ai o dorinţă de plimbare, de muzică, de vorbe cu cei dragi. Dă curs acestor porniri, din ele se constituie starea de bine şi de sănătate. Comunicarea este avantajată. Stelele îţi conferă un dar al negocierii şi al convingerii. Nu te pierde în discuţii sterile, ci mergi direct la miezul problemei. Stelele indică, nu obligă! Stelele spun că ar fi bine să-ţi evaluezi exact coordonatele afacerilor producătoare de resurse şi să iei măsurile care se impun. Nu apare nici o ameninţare serioasă, nici în stele, nici pe piaţă. În perioada menţionată afacerile de inimă (nu cardiologice) sunt mediu aspectate, aşa încît este bine să te limitezi la activităţile de rutină şi la prospectări.

VĂRSĂTOR Ai siguranța că ai dreptate, că drumul tău duce în direcţia pe care o doreşti. Astăzi, te rog eu frumos, mai verifică, mai vezi ce se întâmplă, nu uita că, după Einstein, totul este relativ! Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să se anuleze unele aspectele nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: trebuie să rezolvi problemele singur! Îţi este mult mai convenabil să fi producătorul şi regizorul piesei cotidiene decât unul dintre actorii de pe scenă. Poate o să ai mai puţină glorie şi aplauze, dar cu siguranţă mai multă stabilitate şi mai mulţi bani.

PEŞTI Dacă nu faci pace, o să ai probleme. Spiritul tău fanatic, încăpăţânarea ta epică, nu te poate ajuta în faţa unui adversar pervers şi gata la orice manevră. Ascultă-mă pe mine, fă pace! Cu toată situaţia financiară precară, astăzi eşti foarte entuziast şi optimist. Prietenii te apreciază pentru că buna ta dispoziţie este contagioasă, benefică şi rară în aceste timpuri! Eşti dispus să porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil si debitul verbal are volumul unei Niagare. Pe total: zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare. După masa de prânz evită convorbirile de afaceri strategice, sau plăţile cu numerar!

