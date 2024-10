Politica Nicușor Dan vrea să fie singurul care oferă autorizații în Capitală







În lupta sa pentru referendum la alegerile care urmează peste o lună, Nicușor Dan a primit susținerea lui Marcel Ciolacu. Cu toate astea, edilul Capitalei e a expus jurnaliștilor problemele cu care se confruntă instituția și de ce ar fi necesar ca o singură persoană să ofere toate autorizațiile.

Nicușor Dan vrea să fie singurul care oferă autorizații în Capitală

Edilul Capitalei a oferit și alte exemple, în afara situației cu Planșeul Unirii, pentru care consideră că ar fi necesar ca în Capitală să existe o singură persoană care să ofere autorizații

„Primăria e subfinanțată și avem deficit de dezvoltare. Principala problemă e traficul și e cauzat de modul în care s-a construit în București în ultimii 20 de ani și atunci e logic ca autorizațiile să fie date de o singură persoană. Haideți să ne uităm care a fost bugetul pe 2023: noi am avut șase miliarde, din care trei i-am dat pe subvenții, deci am rămas cu trei, iar primăriile de sector au avut nouă miliarde, în condițiile în care noi avem marile lucrări de infrastructură, teatrele, spitalele. Mă consider un om responsabil și am încercat să-mi exercit funcția cât de bine am putut”, a declarat miercuri Nicușor Dan.

Nicușor Dan a mai declarat că în privința celor 20 de puncte ale referendumului, pe care le-a propus candidaților la prezidențiale, se va întâlni prima oară cu candidații de dreapta, pe care deja i-a și contactat, respectiv: Nicolae Ciucă, Elena Lasconi și Ludovic Orban.

Nicușor Dan dezbate în continuare și problema Planșeului Unirii

Primarul Nicușor Dan a informat că, după rectificarea cărților funciare de către Oficiul pentru Cadastru (OCPI), zona supraterană din Piața Unirii a trecut oficial în proprietatea și administrarea Primăriei Municipiului București. Această decizie vine după un lung proces de clarificare a proprietății, în contextul în care Primăria Sectorului 4, condusă de Daniel Băluță, a obținut o autorizație de construcție pe baza unor informații vechi, conform cărora Apele Române și Sectorul 3 ar fi fost administratori ai zonei.

Nicușor Dan a contestat vechile înscrieri din cărțile funciare, aducând dovezi în sprijinul poziției sale, printre care și hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, care atestau faptul că Piața Unirii se află sub proprietatea și administrarea Primăriei Generale. Acest demers a condus la obținerea deciziei favorabile care clarifică statutul juridic al terenului.

„Au fost rectificate la OCPI cele 4 cărți funciare care atestă Primăriei Muncipiului București calitatea de proprietar și administrator al întregii zone supraterane din Piața Unirii, respectiv parc și planșeu. Instituția Apele Române este proprietar numai pe albia râului Dâmbovița și numai în subteran, ca atare nu avea dreptul legal sa ceară autorizații de lucrări pentru suprateran. 4 instituții ale statului: Apele Române, OCPI, Primăria Sectorului 4 și Primăria Sectorului 3 s-au prefăcut că nu văd această eroare gravă din documente”, a declarat Nicușor Dan.

Edilul Capitalei vrea să depună sesizări penale

„Analizăm toate documentele eliberate care s-au sprijinit pe înscrierea în fals la OCPI și vom sesiza organele de cercetare competente”, a mai spus Nicușor Dan într-o declarație pe rețelele sociale.

Săptămâna a început cu scandal între Nicușor Dan și Daniel Băluță

Șantierul din Piața Unirii a fost desființat marți dimineață, după ce primarul general Nicușor Dan a declarat că lucrările pentru refacerea plafonului erau ilegale. Utilajele și gardurile amplasate la ordinul primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, au fost ridicate, după o serie de intervenții fără succes din partea lui Nicușor Dan și Poliției Locale București.

Luni, primarul a încercat de trei ori să îndepărteze gardurile care delimitau șantierul, însă a fost împiedicat de Poliția Locală Sector 4, subordonată primarului Daniel Băluță. Deși a solicitat sprijinul Poliției Naționale și al Jandarmeriei, cele două instituții nu au intervenit pentru a-l susține în demersul său.

Daniel Băluță a inițiat lucrările pe baza unei autorizații emise de Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, în regim de urgență. Nicușor Dan a contestat însă legalitatea autorizației, afirmând că proprietarul și administratorul legal al zonei Piața Unirii este Primăria Municipiului București, nu Primăria Sectorului 3.