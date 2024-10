Social Nicușor Dan, promisiuni pentru bucureșteni, după scandalul cu Daniel Băluță







Luni, Nicuşor Dan a emis o dispoziția privind desființarea construcțiilor ilegale de pe terenul deținut de PMB. Decizia a stârnit un adevărat scandal între cele două părți. După un conflict în plină stradă, a decis să ridice gardurile.

Nicușor Dan și Daniel Băluță, scandal de proporții

Conform hotărârii primarului Capitalei, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti, angajaţii ALPAB şi cei ai Administraţiei Străzilor aveau indicații să desființeze construcțiile din centrul orașului.

După tensiunile dintre cele două tabere, promarul Danie Băluță a anunțat că va retrage amplasamentul șantierului din centrul orașului.

„Daniel Băluță retrage acum oamenii din amplasamentul ilegal al șantierului de la Parcul Unirii. Pentru revenirea la starea de legalitate, gardurile trebuie ridicate din teren care este proprietatea Municipiului București”, a scris luni seara pe Facebook Nicușor Dan.

Ce a promis primarul Capitalei

După anunțul făcut de primarul Daniel Băluță, Nicușor Dan a dat asigurări că va continua demersurile în acest sens.

„Totodată, reafirm că voi emite ca și până acum, doar autorizații de construire în baza legii, cu toate avizele atașate”, a mai spus acesta.

Daniel Băluță: Sunt șocat de efectele generate de demersul legal

În urma reacției lui Nicușor Dan, Daniel Băluță a precizat că retrage amplasamentul, invocând siguranța angajaților Primăriei Sector 4.

„Sunt şocat de efectele generate de demersul legal de a pune în siguranţă centrul Capitalei, care au condus, astă seară, la rănirea celor doi colegi de la Primăria Sectorului 4, loviţi în timpul intervenţiei brutale, cu excavatoarele Primăriei Generale. Suntem alături de colegii răniţi şi de familiile lor. Pentru a pune în siguranţă integritatea şi viaţa angajaţilor Primăriei Sector 4, dar şi a echipelor care lucrează la consolidarea planşeului peste râul Dâmboviţa de la Piaţa Unirii, am decis retragerea de îndată a tuturor. Consider că violenţa nu are ce căuta într-o administraţie de capitală europeană”, a spus el.

În prezent, circulația se desfășoară în condiții normale în zona respectivă.