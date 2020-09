Nicușor Dan a spus că Primarul General este responsabil de bunăstarea economică a oamenilor din comunitatea sa și că, dacă va câștiga alegerile, în mandatul de patru ani, salariile bucureștenilor vor ajunge la 1400 de euro pe lună, net.

„Asta înseamnă 6.800 de lei pe lună salariul net, salariul mediu al bucureștenilor. Vorbim de o creștere cu 60%, față de valoarea salariului din acest moment. O să arătăm cum putem să ajungem acolo, dar înainte de asta vreau să fac o analiză pe ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani. Avem aici datele de la Institutul Național de Statistică privind creșterea salariului mediu în mai multe județe din România. Este vorba de județe, nu de orașe, în ultimii 4 ani.

După cum vedeți, Bucureștiul este mult sub județe cu administrație de dreapta, de fapt, doar 3 județe din România sunt mai slabe decât Bucureștiul la acest indicator al creșterii veniturilor populației și, bineînțeles, acestea sunt județe, nu există date statistice pentru orașele: Oradea, Cluj Napoca, Sibiu, Timișoara. Foarte probabil ele sunt mult mai mari decât județele care cuprind și o populație rurală și în care veniturile nu au cum să crească într-atât de spectaculos.

Prognozele de acum 5 ani, prognozele tuturor economiștilor spuneau că Bucureștiul va decola economic și decalajul dintre București și restul României se va mări. Din păcate, această administrație nu a reușit nici măcar să fie la nivelul mediu al României și dacă este să facem o socoteală, putem să spunem că fiecare bucureștean sau media banilor în mână pe care fiecare bucureștean ia pierdut în ultimii 4 ani, a fost 100 de euro lună.

În medie, fiecare bucureștean, din cauza administrației PSD, a pierdut 100 euro pe lună. Cum putem să ajungem la acest ritm de creștere? Sunt niște măsuri pe care le-am testat în mai multe întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri”, a declarat Nicușor Dan.

„Vorbim de stimularea noilor tehnologii, de IT și industrii creative”

Acesta a enumera soluțiile pe care le are. „În primul rând, Bucureștiul va avea mari lucrări de infrastructură, care vor aduce bani în economia locală și vorbim aici de: metroul de suprafață, vorbim de șoseaua de centură, vorbim de autostrada de centură, vorbim de modernizarea liniilor de tramvai, vorbim de reabilitarea sistemului de termoficare, vorbim de centura verde, dar și de consolidarea clădirilor cu risc seismic – asta înseamnă miliarde, care vor fi injectate în economia locală.

În al doilea rând, vorbim de achiziții predictibile, care să stimuleze economia locală pentru că, dacă operatorul local știe care sunt nevoile, sutele de milioane de euro pe care cele 7 Primării din București le cheltuie pe achiziții de bunuri și servicii, evident, vor veni către aceste achiziții și banii vor rămâne în economia locală din București.

Vorbim de un câștig de timp, de o eficiență pentru operatorii economici, care vine din reducerea traficului, de care am vorbit în detaliu. Vorbim de reducerea timpului și de o eficiență prin digitalizare și prin simplificarea tuturor procedurilor, prin care acești operatori economici interacționează cu autoritatea publică.

Vorbim foarte important de conexiunea cu școala pentru că, în momentul acesta nu există o corespondență între ceea ce produce sistemul de educație și ceea ce așteaptă mediul de afaceri.

Vorbim de stimularea noilor tehnologii, de IT și industrii creative, care reprezintă o mare oportunitate pentru București. Am vorbit, săptămâna trecută, de proiectul nostru: Dâmbovița – axa creativă a orașului.

Vorbim de stimularea incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri, vorbim de stimularea turismului și de colaborarea, din nou, cu mediul privat, unde Bucureștiul are un mare avantaj competitiv.

Vorbim, de asemenea, de încrederea pe care mediul financiar trebuie să o aibă în Primăria Capitalei și pentru că, în momentul acesta, Bucureștiul se împrumută la dobânzi mari, de peste 5%, în condițiile în care alte orașe occidentale și țări occidentale au, în momentul de față, dobânzi negative și nu poți să ai încrederea mediului financiar în momentul în care tu prognozezi venituri de 7 miliarde și încasezi 4 miliarde.

În multele discuții pe care le-am avut cu mediul de afaceri a agreat să avem un bord consultativ, un comitet al marilor oameni de afaceri sau ai reprezentanților oamenilor de afaceri, în care aceștia să vină cu propuneri care să fie implementate în ajutorul lor de către Primăria Capitalei.

Pe scurt, aceasta este promisiunea, 2020-2024, 1400 euro – salariul mediu net în București.

Vreau să mai avem un subiect în conferința noastră de presă de astăzi. Sunt, după cum știți, de două săptămâni tot reiau o invitație către primarul în funcție de a avea o dezbatere 1 la 1 în fața bucureștenilor mijlocită, bineînțeles, de canalele de televiziune. Această invitație este sistematic refuzată”, a detaliat Nicușor Dan.

„Marile afaceri de corupție”

Candidatul Dreptei la Primăria Capitalei a mai spus că sunt două lucruri de care primarul PSD în funcție vrea să fugă și nu poate: „Sunt marile afaceri de corupție și aveți aici: afacerea Parcul Verdi și licitația celor 100 de tramvaie și mai sunt câteva: companiile municipale, o să mai revenim asupra lor. Și, mai ales, asta îi interesează pe bucureșteni, rezultatele concrete ale acestui mandat. De ce nu s-a reabilitat nicio linie de tramvai?

De ce nu s-a făcut nicio parcare? De ce chiar Primarul General, în condițiile în care noi avem o poluare a aerului uriașă, propune ca 400 de hectare de spațiu verde să dispară din harta Planului Urbanistic General? De ce nu s-a modernizat nici măcar un kilometru de conductă de termoficare. De ce nu sa construit nicio grădiniță, deși în programul electoral erau prevăzute 20 de grădinițe? De ce din Spitalul Metropolitan, care s-a promis acum 4 ani, s-a realizat doar o machetă de plastic? Aici este o minciună care este propagată în spațiul public, bilanțul marilor realizări ale consolidărilor clădirilor cu risc seismic se reduce la 6 clădiri.

De ce o instituție cu un buget anual de un miliard de euro este în faliment? De ce minte când spune că a absorbit un miliard de euro, când a absorbit de 30 de ori mai puțin? Care este opinia și de ce niciodată primarul care a fost parte din 10 august, prin reprezentanții săi, nu și-a cerut niciodată scuze față de bucureșteni și de ce nu a fost în stare să colaboreze cu Guvernele pentru a realiza acele lucruri de care Bucureștiul are nevoie.

Pe scurt, este foarte puțin probabil ca dezbaterea 1 la 1, între candidatul PSD și candidatul anti PSD, să aibă loc, dar vă rog pe dumneavoastră, ca reprezentanți ai opiniei publice, în interacțiunile pe care o să le aveți cu primarul PSD în funcție, să-i adresați aceste 13 întrebări”.

„Lucrul cel mai grav este că avem 15 școli care nu pot să fie deschise”

Despre pregătirile pentru iarna ce vine, Nicușor Dan a făcut trimitere tot la cei care conduc azi Capitala: „După cum știți, este ceva ce ni se întâmplă în fiecare an. Autoritățile publice din București constată cu surprindere că vine iarna și în septembrie constată cu surprindere că începe școala.

Bineînțeles, suntem într-o situație de criză sanitară, există niște informații care trebuie culese în timp real și în funcție de asta este normal să se ia decizii și , probabil că, Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență ar fi trebuit să se întâlnească acum o săptămână și nu astăzi. Acesta nu este lucrul cel mai grav, lucrul cel mai grav este că avem 15 școli care nu pot să fie deschise, pentru că nu s-au terminat lucrările în ele. Asta mi se pare incalificabil”.

Despre consolidarea clădirilor

Întrebat dacă Gabriela Firea a mințit în presă în legătură cu clădirile consolidate, Nicușor Dan a explicat: „În primul rând, știți că am fost deputat în această legistratură și una dintre legile importante la care am contribuit a fost legea consolidării clădirilor cu risc seismic. În această lege am introdus un amendament pe care Parlamentul l-a votat, care spune că fiecare autoritate publică locală trebuie să facă un raport anual în care să spună câte clădiri a expertizat, câte clădiri a proiectat și câte clădiri a consolidat.

Dacă primarul ar fi respectat obligația legală de a publica pe site-ul propriu acest raport, această discuție nu ar fi existat. În condițiile acestea există un primar care vorbește fără să enumere, de zeci de clădiri pe care le-ar fi consolidat și sunt informații pe care eu nu le găsesc pe pagina Municipalității, dar am informații din teren de la toți constructorii și de la toți oamenii cu care sunt in contact că acesta este numărul real.

Să vină primarul general cu lista clădirilor pe care le-a consolidat. Adică le-a început și le-a terminat. Nu alea pe care a pus niște schele și nu lucrează nimeni la ele în momentul acesta și spune că a început să le consolideze”.

Foto: Răzvan Vălcăneanțu