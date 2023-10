Nicușor Dan, gest necontrolat în direct. Primarul Capitalei a folosit un limbaj trivial

Nicușor Dan a reușit să stârnească controverse cu un gest necontrolat pe care l-a avut în direct. Primarul Capitalei nu s-a sfiit să folosească o înjurătură cu toate că atenția a milioane de telespectatori era îndreptată spre el.

Nicușor Dan a luat parte recent la un interviu în care a dezvoltat proiectele actuale pe care le prioritizează. La finalul acestuia, Primarul General al Municipiului București a răspuns la o serie de întrebări fulger.

Astfel, oficialul a dezvăluit care a fost cel mai gospodar primar al Capitalei. Nicușor Dan este convins că Pache Protopopescu a vegheat cel mai bine la dezvoltarea Bucureștiului.

Primarul General a fost provocat să răspundă și unei întrebări incomode. Moderatorul l-a întrebat care a fost cel mai prost conducător al Capitalei. Astfel, Nicușor Dan nu a putut oferi un răspuns concret. El a precizat că nu poate denumi o singură persoană dintre Sorin Oprescu și Gabriela Firea.

Totodată actualul primar al Capitalei a dezvăluit și ce își reproșează din mandatul pe care îl are în desfășurare. Nicușor Dan a precizat că are o serie de greșeli pe care le regretă. Una dintre acestea are legătură cu investițiile pe care le-ar fi putut face mult mai repede. Oficialul a ținut să precizeze că din cauza respectării normelor juridice, a fost nevoit să amâne o serie proiecte în interesul bucureștenilor.

Surpriza a venit la finalul acestui set de întrebări incomode. Nicușor Dan a fost invitat să le spună telespectatorilor un banc. Nimeni nu s-ar fi așteptat însă ca acestea să fie presărat și cu un limbaj trivial.

„E un banc cu greierele şi furnica, o parodie după La Fontaine. Vine greierele la furnică: «dă-mi nu ştiu ce». «Nu, ţine-te de treaba ta». «O să ies din asta, o să am un concert la Bârlad». Revine greierele după un an. «Ajută-mă acum, că am un concert la Iaşi». «Nu, ţine-te de treaba ta». Mai trece un an. «Ajută-mă doar să trec peste perioada asta, am progresat, am un concert la Bucureşti». «Ţi-am spus de mai multe ori să te ţii de treaba ta». Peste încă un an, greierele revine şi îi spune că are un concert la Paris. «Ai spus la Paris? Dacă te întâlneşti acolo cu unul, La Fontaine, spune-i că îl bag în… »