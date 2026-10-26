Politica

Nicușor Dan felicită studenții din Serbia. România vrea un parteneriat mai puternic

Nicușor Dan felicită studenții din Serbia. România vrea un parteneriat mai puternicNicușor Dan. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a felicitat luni, 26 octombrie 2026, poporul din Serbia pentru participarea la alegerile recente și Lista Studenților pentru victoria obținută, anunțând că România este pregătită să colaboreze cu viitorul guvern de la Belgrad.

Mesajul transmis pe platforma X pune accent pe parcursul european al Serbiei, stabilitatea regională și consolidarea relațiilor bilaterale.

Șeful statului român a descris scrutinul drept unul istoric și a evidențiat legăturile de lungă durată dintre cele două țări. Declarația vine după ce președintele sârb Aleksandar Vučić și-a recunoscut înfrângerea, în contextul rezultatelor preliminare care indicau un avantaj important pentru Lista Studenților.

Nicușor Dan: România este pregătită să colaboreze cu noul guvern

În mesajul său, Nicușor Dan a felicitat atât alegătorii sârbi, cât și formațiunea studențească pentru rezultatul obținut la urne.

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„Felicitări poporului sârb pentru aceste alegeri istorice, care au înregistrat cea mai mare rată de participare din ultimele decenii, precum și Listei Studenților pentru victoria obținută”, a transmis președintele României.

Acesta a precizat că Bucureștiul este dispus să coopereze cu noul executiv de la Belgrad pentru susținerea integrării europene a Serbiei și pentru menținerea unui climat de stabilitate în regiune.

Președintele a făcut referire și la relațiile istorice dintre cele două state, subliniind legăturile dintre comunitățile lor și apropierea geografică de-a lungul Dunării.

„Legate de comunitățile noastre și de o prietenie de lungă durată de-a lungul Dunării, România și Serbia pot construi un parteneriat și mai puternic”, a scris Nicușor Dan.

Lista Studenților conduce în rezultatele preliminare

Potrivit datelor prezentate luni dimineață de Mediafax, după centralizarea a 92,58% dintre secțiile de votare, Lista Studenților obținuse 52,52% din voturile valabil exprimate.

Alianța condusă de Aleksandar Vučić era creditată cu 40,30%, în timp ce formațiunea asociată lui Ivica Dačić înregistra 2,26%. Diferența dintre primele două liste ajunsese la aproximativ 471.000 de voturi.

Aceste cifre reprezintă rezultate preliminare, aferente stadiului de centralizare menționat, și nu trebuie confundate cu rezultatele oficiale definitive.

Duminică seara, Aleksandar Vučić și-a recunoscut înfrângerea, afirmând că primele date disponibile indicau victoria Listei Studenților. Declarația sa a venit înainte de finalizarea numărării tuturor voturilor.

Ce înseamnă rezultatul pentru relațiile dintre România și Serbia

Mesajul președintelui român indică disponibilitatea Bucureștiului de a continua cooperarea cu autoritățile de la Belgrad, indiferent de schimbarea configurației politice.

Unul dintre punctele centrale este parcursul european al Serbiei. Relația cu Uniunea Europeană reprezintă un element important al politicii externe a Belgradului, iar România poate susține dialogul și cooperarea regională în acest domeniu.

În același timp, stabilitatea Balcanilor de Vest rămâne relevantă pentru securitatea și dezvoltarea Europei de Sud-Est. Relațiile bilaterale, cooperarea transfrontalieră și legăturile dintre comunitățile română și sârbă constituie domenii în care cele două state pot continua să colaboreze.

Totuși, rezultatul electoral și mesajul de felicitare nu clarifică, deocamdată, componența viitorului guvern sârb sau măsurile concrete pe care acesta le-ar putea adopta în politica europeană.

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