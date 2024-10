Politica Nicușor Dan insistă cu referendumul. Își tot face calcule, dar nu prea e băgat în seama







Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a explicat astăzi că este necesară o prezenţă la urne de 30% pentru ca referendumul local să fie valid. Referendumul a fost aprobat de consilieri generali ai Primăriei Capitalei cu 47 de voturi pentru și două împotrivă.

Totodată, Biroul Electoral Municipal va stabili în cazul fiecăreia dintre cele trei întrebări dacă referendumul este sau nu valid.

Nicușor Dan a făcut matematica votului

Edilul Capitalei spune că validitatea referendumului se va face întrebare cu întrebare. El afirmă că, pentru ca referendumul cu privire la una dintre întrebări să fie valid, trebuie să fie o prezenţă de 30% din numărul bucureştenilor înscrişi în lista electorală - adică 540.000 de oameni.

Dintre aceștia "trebuie ca 25% să exprime o opţiune - adică să ia buletinul de vot şi să spună 'da' sau 'nu' - asta înseamnă 450.000 de oameni", afirmă el.

"Nu în ultimul rând, trebuie ca mai mult de jumătate Şi mai trebuie ca dintre cei care au răspuns 'da' sau 'nu' mai mult de jumătate să spună 'da'", a explicat edilul general.

Mai multă putere

El a precizat că, dacă va fi implementată măsura pe care o propune prin referendum, toate lucrările de construcţii vor fi autorizate de primarul general, inclusiv cele realizate de primăriile de sector.

Edilii de sector vor avea în continuare atribuţii în ceea ce priveşte: şcolile, străzile secundare, parcurile, colectarea deşeurilor, curăţenia stradală, anveloparea blocurilor, domeniul social.

Acesta a fost și motivul pentru care Nicușor Dan a fost acuzat că vrea mai multă putere.

„Da, aşa cum Madridul are un dictator, Parisul are un dictator, Viena are un dictator. Vreau să spun că noi am trăit 20 de ani într-o situaţie nefirească în care atribuţii care trebuie să fie centralizate, cum împart banii de la străzi, de la locuitori, s-au dus în mod nefiresc către sectoare”, a răsouns Nicuşor Dan, subliniind că toate capitalele europene au modelul este cel pe care îl propune acum.

Atac la primăriile de sector

El a atacat administrațiile de sector, despre care spune că nu prea respectă legea și care au eliberat foarte multe autorizaţii de construire pe care el nu le-ar fi dat.

"Sunt inclusiv cele pe care eu le-am contestat, date de primarul Sectorului 2, în baza PUZ Sector 2. E suficient să mergem în Sectorul 4, în zona dinspre Popeşti; să mergem în Sectorul 5, în prelungirea lui Rahova; să mergem în Sectorul 6, în zona dintre Timişoara şi Iuliu Maniu... ca să nu vorbim de Sectorul 3. Sunt foarte multe autorizaţii pe care nu le-aş fi dat", a arătat Nicuşor Dan.