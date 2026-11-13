Nicușor Dan, discuții cu Péter Magyar. Întâlnirea a avut loc la solicitarea Budapestei

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit vineri, 13 noiembrie, cu premierul Ungariei, Péter Magyar, în Irlanda, în cadrul reuniunilor europene de la Dublin. Discuțiile au avut loc la solicitarea părții ungare și s-au prelungit de două ori peste durata programată, potrivit consilierului prezidențial Valentin Naumescu.

Întâlnirea bilaterală a avut loc în marja reuniunii informale a Consiliului European. Consilierul prezidențial Valentin Naumescu a prezentat, într-o postare pe Facebook, detalii despre întrevederea celor doi lideri și despre relațiile dintre România și Ungaria.

„Am început a doua zi europeană la Dublin cu o întâlnire bilaterală importantă a Președintelui României cu premierul Ungariei, la cererea părții maghiare. Discuțiile, foarte substanțiale și aplicate, au durat de două ori mai mult decât era prevăzut și au reprezentat o bună ocazie de reîmprospatare a relațiilor bilaterale româno-ungare, sub conducerea a doi lideri care au obținut victorii împotriva populismului antieuropean. În acest moment, este în desfășurare reuniunea informală a Consiliului European, pe tema inteligenței artificiale”, a transmis Valentin Naumescu în mesajul publicat pe Facebook.

Președintele României se află în Irlanda pentru reuniunea informală a Consiliului European, organizată vineri, 13 noiembrie. Evenimentul reprezintă prima întâlnire a liderilor europeni dedicată exclusiv inteligenței artificiale.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va susține necesitatea accelerării dezvoltării inteligenței artificiale în Uniunea Europeană, pentru reducerea dependențelor tehnologice și consolidarea cooperării internaționale în domeniul securității cibernetice.

„Nicușor Dan va puncta urgența ca Uniunea Europeană să-și accelereze eforturile în cursa globală pentru dezvoltarea AI, evitând noi dependențe critice și orientându-se spre parteneriate cu SUA, Canada și Japonia”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Reuniunea are loc în contextul discuțiilor dintre statele membre privind dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale la nivel european.