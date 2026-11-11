Președintele Nicușor Dan ar încerca să se apropie de electoratul suveranist, după ce a fost susținut în campania prezidențială de zona progresistă. Strategia ar urmări atragerea alegătorilor nehotărâți și formarea unui pol politic care să concureze cu AUR. Subiectul a fost analizat de Radu Preda, Doina Gradea și sociologul Mirel Palada, invitați în podcastul „Contrapunct” al Evenimentului Zilei.

Discuția a pornit de la conferința de presă susținută de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, unde șeful statului a vorbit despre AUR, situația economică și riscurile pe care le-ar presupune o eventuală intrare a partidului la guvernare.

Doina Gradea consideră că președintele încearcă să își schimbe profilul politic și să se apropie de un electorat care nu se mai regăsește în actualele formațiuni politice.

„Deci, în primul rând, progresismul e ușor pe calea de dispariție în Europa. Renew Europe nu mai este atât de puternic. Vedem și în România că USR nu mai are procentele pe care le avea. Eu înțeleg că este în descreștere, asta ne poate spune Mirel. Și atunci domnul președinte a trecut din barca progresistă, care l-a consacrat, în barca suveranistă”, a afirmat Doina Gradea.

Aceasta a apreciat că Nicușor Dan ar putea încerca să construiască o alternativă politică la AUR, inclusiv prin susținerea unor formațiuni mai mici.

„E posibil să atragă niște oameni nehotărâți care nu se regăsesc în actualii lideri puterii suveraniste”, a spus invitata podcastului.

Sociologul Mirel Palada a analizat și evoluția intenției de vot pentru AUR, susținând că formațiunea ar fi înregistrat o scădere în ultimele luni.

„Aur este în scădere de ceva timp, în momentul de față este undeva între 30 și 35%, nu mai este între 35 și 40, a scăzut cu undeva cel puțin 5-7 puncte procentuale, a scăzut spre 30%”, a declarat acesta.

Palada consideră că fragmentarea electoratului suveranist și apariția unor noi formațiuni politice ar putea contribui la această evoluție.

În opinia sa, încercarea președintelui de a construi un pol suveranist alternativ are o motivație politică, însă modul în care este pusă în practică nu este neapărat eficient.

„Încercarea este, să-i spunem, motivată, utilă, felul în care este realizată nu e eficientă. Este o chestie de trecere de la teorie la practică”, a afirmat sociologul.

Acesta a adăugat că zona suveranistă nu este suficient de consolidată pentru a împiedica apariția unor noi competitori politici.

Un alt subiect discutat a fost evoluția încrederii în Călin Georgescu și influența pe care situația acestuia ar putea să o aibă asupra electoratului suveranist.

Mirel Palada susține că percepția publică asupra fostului candidat la alegerile prezidențiale s-ar fi modificat, iar o parte dintre alegători ar începe să se îndepărteze de acesta.

„Călin Georgescu este și el în scădere. Începe să fie definit ca un deținut de drept comun, de unde până acum se tot străduie lumea să-l definească drept deținut politic”, a declarat sociologul.

Potrivit acestuia, niciun alt competitor nu ar fi reușit să preia integral susținerea pierdută de AUR și Călin Georgescu.

„Și cine crește? Nu crește nimeni. Sunt toți în scădere”, a afirmat Mirel Palada.