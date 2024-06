Nicușor Dan, despre relația cu primarii sectoarelor. Acesta spune că „nu a căutat un conflict cu ei”

Nicușor Dan, despre relația cu primarii sectoarelor. În cei 4 ani de mandat, primarii de sector ai Bucureștiului l-au acuzat pe Nicușor Dan de lipsa de comunicare, chiar și pe subiecte de interes public.

Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, Nicușor Dan a recunoscut faptul că nu le răspunde primarilor de sectoare la telefon și nu colaborează, însă nu vede nimic în neregulă în asta, justificând că „nu a căutat un conflict cu ei”.

Printre cei care i-au adus astfel de reproșuri sunt inclusiv foști colegi de partid precum Radu Mihaiu, primarul de la Sectorul 2, sau foști susținători din 2020 precum Ciprian Ciucu, primarul de la Sectorul 6.

Însă cea mai recentă nemulțumire vine de la Robert Negoiță, edilul Sectorului 3, care îl critică dur pe primarul general.

“N-am mai încercat ultimele două-trei luni, dar până până acum două-trei luni am tot încercat cu telefoane și cu mesaje și nu răspunde. Dar, de altfel, problema nu că nu-mi răspunde mie, probabil că nu răspunde la nimeni. Am vorbit cu ceilalți primari de sector, am auzit, n-am participat, n-am văzut personal, dar am auzit că și ceilalți primari de la USR, de la Sectorul 1, Sectorul 2 s-au plâns cu primarul general de față că-i încurcă, că-i blochează în proiecte”, a declarat Robert Negoiță la un post de televiziune.