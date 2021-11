Nicușor Dan, anunț pentru bucureșteni: Să nu se aștepte la mare lucru de Crăciun

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune că și anul acesta vom avea luminițe de Crăciun, însă nu este vorba despre opulența din anii trecuți, ci se vor folosi cele avute pe stoc de Compania Municipală Iluminat Public.

Nicușor Dan: Punem numai în centru luminițe

„Noi avem niște luminițe ale noastre, cumpărate anii trecuți, nu mai aducem altele, cum au venit anul trecut cu tirul, punem ce avem. Ne costă cam 1 milion să le montăm, sunt niște plase care se pun pe copaci.

Punem numai în centru. Am dat comanda către Compania Municipală Iluminat să înceapă montarea, au nevoie cam de două-trei săptămâni să termine fiindcă sunt mult mai puține față de anii trecuți. Mai suntem în discuții pentru niște târguri private de Crăciun și suntem în discuții cu privați, să împodobească pe banii lor niște parcuri”, a declarat Nicușor Dan.

Horia Tomescu, viceprimarul Capitalei și reprezentant al Consiliului General în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Municipale Iluminat Public București, a declarat că compania are în stoc 3.181 de instalații de iluminat și acestea vor fi montate.

Compania Municipală Iluminat public a cumpărat aceste decorațiuni în 2018, plătind pentru ele 6 milioane de lei firmei MK Illumination SRL. Acestea au fost folosite și în ultimii 3 ani, asigurând 40% din necesar, iar restul de 60% se închiriau de la aceeași firmă.

Sectorul 1 nu va avea luminițe de Crăciun

Primăria Sector 1, de asemenea, nu a alocat bani pentru iluminat festiv, deci nu vor fi luminițe de Crăciun în Sectorul 1. Iar primarul Radu Mihaiu, Sector 2, a declarat că le va folosi pe cele achiziționate anii trecuți: ”Avem instalații în valoare de 300.000 lei în stoc. Mai avem prevăzuți vreo 200.000 lei pentru instalare și vedem dacă mai avem nevoie să înlocuim ceva. Doar în parcuri punem iluminat festiv. Este perioada sărbătorilor și toată lumea are nevoie să se bucure și să simtă spiritul sărbătorilor”, a declarat Radu Mihaiu

În Sectorul 3 sunt folosite luminițele deja achiziționate: ”Punem pe unde am avut și anul trecut. Noi le refolosim, doar mai completăm în fiecare an, pentru că se mai deteriorează la montaj, de la vânt, gheață. Punem în special în Parcul IOR și în câteva intersecții. Noi le montăm cu angajații noștri și de fiecare dată completăm de maxim 50.000 de euro, ce trebuie să completăm”, a explicat primarul Robert Negoiță.

Primăria Sectorului 4 are în procedură de achiziție publică un contract pentru închirierea luminițelor de sărbătoare. Valoarea estimată este de 649.800 lei: ”Achiziția de servicii va cuprinde furnizarea in regim de închiriere a instalațiilor de iluminat festiv, de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, ce vor fi amplasate pe străzile, în intersecțiile si piațetele din Sectorul 4, acolo unde Primaria Generală a Municipiului Bucuresti nu va realiza iluminatul sărbătorilor de iarna pe arterele din Sectorul 4”, se arată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Sectorul 5 vine cu vești bune: O să avem luminițe de Crăciun, cele mai frumoase

Și în Sectorul 5 vor fi folosite luminițele cumpărate anii trecuți: ”O să avem luminițe de Crăciun, cele mai frumoase. Le vom monta ca anul trecut. Nu vom accesa fonduri extra, avem o moștenire frumoasă pe care o vom exploata, cheltuim bani în plus doar pentru a le monta”, a declarat primarul Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone pentru HotNews.ro.

Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu a decis ca anul acesta să pună luminițe de Crăciun în Sector, şi declară: ”O să punem câteva. Am reunțat în primul rând la toate acele butaforii în forme 2D, 3D și alte lucruri scumpe. Mergem doar pe varianta cu luminițe în copaci, este mai elegantă și am văzut că se practică în orașele mai civilizate. Vor fi 600.000 de leduri și o să mergem în special pe arterele principale din sector și pe parcuri. Am început deja să le montăm. Costă undeva la 1,4 milioane lei, cu tot cu montaj”, a declarat primarul pentru HotNews