Primarul Capitalei Nicușor Dan a intervenit la Tribunalul Bucuresti în favoarea admiterii unei acțiuni a USR contra Primăriei Capitalei, în condițiile in care a fost președintele acestui partid. Acțiunea pentru anularea PUZ Sector 2 a fost semnată de Dan Barna, colegul lui Nicușor. Arhitectul-șef al Primariei Sector 2, conduse de un membru USR, avertizează că anularea PUZ aduce importante prejudicii, scrie Lumea Justiției.

Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a intervenit la Tribunalul Bucuresti, printr-o adresa trimisă în dosarul nr. 27283/3/2020, aflat pe rolul Secției a II Contencios Administrativ și Fiscal, pentru a solicita admiterea actiunii intentate de USR (prin Dan Barna, in noiembrie 2020). Acesta a solicitat anularea Hotărârii CGMB nr. 339 din 13.08.2020 privind aprobarea PUZ-ului din Sectorul 2 al Capitalei.

Astfel, adresa nr. 3913/31.05.2021 a PMB, semnată de Nicușor Dan, în calitate de primar general, edilul a solicitat Tribunalului Bucuresti să ia act că reprezentantul Consiliului General al Municipiului Bucuresti din dosarul 27283/3/2020 are mandat de reprezentare exclusiv în sensul susținerii poziției USR de anulare a Hotararii CGMB nr. 339 din 13.08.2020 privind planul urbanistic zonal (PUZ) Sector 2, adica exact ce a solicitat in actiune reclamanta Uniunea Salvati Romania, al carei presedinte este acelasi Nicușor Dan.

Nicușor Dan, de ambele părți ale acțiunii în instanță

Chiar dacă Nicușor Dan are sau nu are mandat special de la CGMB să reprezinte Consiliul în acest dosar, nu se poate face abstracție de calitatea de fost președinte al USR. Formatiunea din care Nicușor Dan a anunțat că și-a dat demisia în vara lui 2017. Totuși Nicușor Dan avea obligația să se abțină de la un mandat de reprezentare instituției publice pârâte, în favoarea reclamantei USR. Totodată, Nicusor Dan a fost fondatorul USR, iar dupa demisia din 2017 a revenit in USR in martie 2019, pentru o perioadă, pentru a forma Alianța 2020 USR-PLUS, în vederea participarii acestei formațiuni politice in campania electorală.

„În concluzie, suspendarea executării actului administrativ și documentației de urbanism ar produce prejudicii insemnate comunității locale a Sectorului 2 si administrației publice locale și chiar centrale…”, a argumentat Arhitectul Șef.

La ora aceasta sunt mulți care se întreabă ale cui interese le apără Primarul General.