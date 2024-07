Monden Nicu Paleru și Emilia Ghinescu, un cuplu de milioane doar pe scenă. Ce tarif au cei doi cântăreți la evenimente







Nicu Paleru și Emilia Ghinescu formează un cuplu extrem de îndrăgit pe scenă, astfel că nu duc lipsă de invitații la evenimente. Românii plătesc bani buni pentru ca cei doi să întrețină atmosfera la petrecerile lor. Potrivit informațiilor din spațiul public, cei doi cântă pentru suma de 10.000 de euro la întreg evenimentul.

Desigur la acești bani nu se pun și cei pentru dedicații. În ceea ce privește colaborarea dintre ei, ambii artiști au lămurit ocazional că sunt doar foarte buni prieteni. Iar cel care compune melodiile pe care le cuplul le interpretează este chiar Nicu Paleru.

Cuplu doar pe scenă

”Este un om extraordinar. Puțini știu din interior câte știu eu despre Nicu și puțini au trăit alături de el așa cum am trăit eu. Nu știu dacă a creat ceva (n.r. dacă are vreo melodie despre ea). Atunci când cântăm împreună, majoritatea melodiilor sunt create de el. Are talentul acesta de a crea și pentru mine și pentru el.

l-am lăsat pe el să-și spună cuvântul, nu am greșit pentru că majoritatea pieselor cântate împreună au devenit șlagăre. Oamenii ne văd împreună, oamenii ne iubesc împreună. Împreună noi suntem un tot. Este foarte frumoasă completarea asta pe care o avem pe scenă. Îi mulțumesc că a fost lângă mine în cele mai grele momente din viața mea, chiar dacă nu prea mai ținem legătura.

”Soțiile lui nu au fost geloase”

Nu prea răspunde la telefon, eu mai mult am vorbit cu soțiile lui. Soțiile lui Nicu m-au iubit mai mult decât m-a iubit el și m-au înțeles mai mult, dovada faptului că nu am avut nimic, că altfel ar fi fost geloase”, a spus artista.

De altfel și artistul a negat orice fel de relație amoroasă cu Emilia Ghinescu. „Ne leagă o prietenie de peste 35 de ani… Cântăm împreună de când avea Emilia 12 ani și eu 16-17 cred… O viață de om”, a explicat Nicu Paleru.