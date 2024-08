EVZ Special Nicu Covaci vs Sergiu Nicolaescu. O simplă ceartă sau o dispută veche?







Nicu Covaci vs Sergiu Nicolaescu. O simplă ceartă sau o dispută veche? Legendarul muzician a avut cuvinte grele la moartea celui mai prolific regizor român.

Nicu Covaci și Sergiu Nicolaescu au în comun Timișoara. Primul s-a născut acolo, al doilea a copilărit. Mai au în comun și luna de naștere, aprilie. Sergiu Nicolaescu era născut pe 13 aprilie 1930, Nicu Covaci pe 19 aprilie 1947. Nicu Covaci a avut o viață de film, Nicolaescu a făcut filme. S-au intersectat în 1974, dar după aceea drumurile s-au separat definitiv. Cu o ranchiună pe viață.

Nicu Covaci pleacă din țară legal își scoate colegii de trupă ilegal. Colaborarea cu Sergiu Nicolaescu

Nicu Covaci a fondat Phoenix și, rapid, trupa a avut un succes formidabil. Valorifica muzical fondul românesc ceea ce îi oferea un pașaport de trecere în țară. Dar Nicu Covaci a detestat dictatura. Phoenix a colaborat cu Sergiu Nicolaescu la coloana sonoră din „Nemuritorii”, în 1974. În 1976, pleacă legal din țară pentru o căsătorie aranjată. A renunțat la cetățenia română. A lăsat un mesaj criptat amicilor...va veni ”Moș Crăciun când mă voi întoarce”.

Cutremurul din 1977 oferă un cadru prielnic. România avea nevoie de ajutor și sunt acceptați și străinii care au rude în România. Covaci se apucă de concerte din nou cu trupa. Este rugat de componenți la Timișoara să iasă la o bere. Nicu le comunică „parola”: „ieșim dar definitiv”. Planul era ca în patru boxe mari să fie ascunși Ovidiu Lipan Țăndărică, Josef Kappl, Erlend Krauser și Mircea Baniciu. Acesta din urmă ezită, dar nu își trădează prietenii, deși va fi serios anchetat ulterior de Securitate. În boxa lui, Nicu va lua o vecină de origine germană, care era gravidă. Cei ascunși au fost adormiți cu Valium, iar la vamă, vameșii primesc mâncare și băutură tradițională din Banat. Ulterior, trupa a apărut în Germania la Radio Europa Liberă anunțând că au ales libertatea. Era vara lui 1977.

Sergiu Nicolaescu îl scoate de pe genericul filmului pe Nicu Covaci

Nicu Covaci s-a supărat total pe Sergiu Nicolaescu. După ce ajunge în Germania, Ncu Covaci caută colaborări. Libertatea nu era un vis așa cum credeau mulți. Aveau statut de refugiați dar și trupe rock în Germania. Nicu Covaci se laudă că unul din filmele difuzate de televiziunile germane (Sergiu Nicolaescu dirija exportul de filme și colaborările cu Tele Munchen), Nemuritorii are muzica lui. Producătorii nu-l găsesc pe generic iar artistul deși arată clar melodia de pe pe genericul filmului, „Strunga”, nu e crezut.

Viața merge înainte, Sergiu Nicolaescu continuă să faă filme dar este în fruntea Revoluției din 1989. Nicu Covaci vine în ianuarie 1990 acasă. Se ceartă cu Sergiu Nicolaescu pe care-l acuză că a modificat genericul ca numele formației să nu apară. Evident, era țară liberă, Nicu Covaci susținea președinția lui Emil Constantinescu, muzica Phoenix răsuna în campania din 1996. În 1992, însă, Nicu Covaci a trăit drama pierderii mamei sale, ucisă cu 25 lovituri de cuțit și arsă pentru că acei criminali au incendiat casa.

Artistul l-a blestemat pe regizor

Cât timp a mai trăit Sergiu Nicolaescu, Nicu Covaci nu i-a mai vorbit niciodată. Când a murit regizorul, pe 3 ianuarie 2013, Nicu Covaci a spus:

„Să îl ia mama dracului. Câtă iubire i-am purtat de-a lungul anilor, cu atât mai mult m-am convins că a fost un om lipsit de caracter. Am să îi atac firmele! Trebuie să vorbesc cu avocații mei, pentru că nu obișnuiesc să mă dau bătut. Omul ăsta îmi datora 800.000 de euro. Fiind securist, în gașcă cu mârlanii și mitocanii care conduc țara, nici cei de la Finanțe nu au reacționat. Am trimis experți care au descoperit că are să îmi dea drepturile de autor pe 40 de ani de zile. A fost mână în mână și cu avocații, m-au scos de pe genericul filmului – un film de succes, de altfel. Nu mai continui… Mesajul meu este că nu mă dau bătut!”

Epilog

Pe 2 august 2024, maestrul Covaci a plecat „dincolo”, îndurerând o țară întreagă. Poate, cine știe, pe cealaltă lume, își va continua disputa cu Sergiu Nicolaescu...