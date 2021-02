Nicu Bocancea recomandă inimile din flori și planta hoya de Valentine’s Day și DragobeteNicu Bocancea, master florist international, propune indragostitilor la inceputul lunii iubirii inimile imbracate in flori de parfumate si fragile de primavara care sa retrogradeze in efect clasicele buchete masive din trandafiri rosii care, dupa parerea expertului, sunt nedrept si previzibil de uzitati.

“Propun indragostitilor sa se axeze pe emotia si ineditul pe care le poate aduce un aranjament floral, sa gandeasca liber si simplu, asa cum sunt si florile, dar si iubirea”, subliniaza Nicu Bocancea.

Pentru ca Valentine’s Day si Dragobetele, cele doua sarbatori care celebreaza iubirea, sunt in februarie, Nicu Bocancea ii sfatuieste pe indragostiti sa intampine primavara cu gestul lor de iubire:

“Suntem in ultima luna de iarna, deja primavara incepe sa ne zambeasca si prin intermediul florilor si este pacat sa nu profitam de primele ei semne de viata in demersul nostru de a ne arata iubirea. Trebuie sa alegem flori de primavara, delicate si parfumate care sa se asorteze cromatic si sa creeze impreuna un aranjament mic si suav, cu un plus de inedit”, spune master floristul international.

Chiar daca incurajeaza exprimarea iubirii in orice fel, Nicu Bocancea pledeaza subiectiv pentru buchetele mici, atipice, cu un plus de emotie si si de parfum natural, in locul celor opulente si clasice si pentru aranjamentele creative in forma de inima:

“Crengile de cires, atat de parfumate, de simple si de mici, asezate frumos pe o forma de inima si asezonate cu doua cupe de ordihee alba sau un buchet de anemone cu zambile si liliac sau un curcubeu din lalele atat de simple si de armonioase ca aspect sau un buchet simplu de frezii care prevestesc renasterea naturii, fiecare dintre ele poate fi varianta castigatoare pentru Ziua Indragostitilor”, spune cel mai premiat florist din Romania pe plan national si international.

Indiferent de culoarea preferata sau aleasa pentru manifestarea iubirii, Nicu Bocancea recomanda planta perfecta care sa completeze orice aranjament de Ziua Indragostitilor: “Planta de hoya este secretul oricarui aranjament cu mesaj de dragoste. Are frunza in forma de inima si, dupa ce se bucura de ea in aranjament, destinatara ei o poate planta, cat sa ramana verde si proaspata o perioada lunga, cat iubirea”, recomanda Nicu Bocancea, master florist international.