Justitie Scandal în Educație. Urme de agresiune pe corpul copilului de la Școala Titulescu







Avocatul părinților minorului agresat la școala Nicolae Titulescu din Capitală a declarat în urmă cu câteva momente că este clar că minorul a fost victima unei agresiuni, și, mai mult, există documente care confirmă acest lucru.

Potrivit avocatului care reprezintă familia copilului presupus agresat la școala Nicolae Titulescu, aceștia dețin un document medical de la Spitalul Grigore Alexandrescu care indică urmele de agresiune.

Acest document va fi trimis la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru a fi confirmate.

Se confirmă urme de agresiune pe corpul minorului de la școala Nicolae Titulescu

„Pentru al doilea raport medico-legal, avem o constatare de la Grigore Alexandrescu care s-a trimis către INML, unde așteptăm să fie comunicat.

Se confirmă urme de agresiune, nu fapte. Urmează ca Parchetul să stabilească împrejurările în acre s-a produs totul”, a spus avocatul.

Potrivit avocatului, familia va solicita să fie parte civilă în acest caz. Urmează să se analizeze modul în care va fi acționată răspunderea civilă și penală împotriva reprezentanților școlii, Ministerului Educației și Inspectoratului Școlar.

Nicio măsură luată față de elevii agresori

Conform avocatului familiei minorului de la școala Nicolae Titulescu, nu li s-a comunicat nicio măsură luată cu privire la elevii agresori, cel din 2022 și cel din 2023.

Nici măcar nu există informații cu privire la identificarea lor.

„În anul 2022, copilul meu a fost abuzat în toaleta școlii. Noi am aflat prea târziu, într-o joi seară am văzut comportamentul copilului, am sunat-o pe psihologa copilului.

Am aflat totul prin joacă, ne-a povestit cum băiatul s-a dus după școală, înainte de after school, la toaletă și a intrat peste el un băiețel, i-a zis să tacă din gură. Restul vă închipuiți ce s-a făcut”, a declarat mama elevului zilele trecute.

A doua zi, femeia s-a prezentat la directoarea școlii pentru a denunța agresiunea.

În loc de sprijin, a primit reproșuri, fiind întrebată de ce a ales să facă acest lucru în timpul vacanței de vară.

Femeia spune că a depus o plângere la poliție, dosarul s-a clasat, însă, pentru că agresorul era prea mic pentru a răspunde penal. Astfel că, băiatul ei de doar opt ani a fost agresat și a doua oară.

Cazul de la Nicolae Titulescu a fost preluat de Parchet

Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, iar în paralel, Inspectoratul Școlar al Municipiului București desfășoară o investigație în cadrul atribuțiilor sale pentru a examina modul în care conducerea școlii a gestionat situația și măsurile luate în acest sens.

Ministerul Educației a trimis ieri Corpul de Control la unitatea de învățământ, iar în urma scandalului generat, directoarea școlii Nicolae Titulescu și-a dat demisia.