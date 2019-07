Horia Țuțuianu a declarat, într-o conferință de presă, la Constanța, că se cunoaște de peste 20 de ani cu noul ministru de Interne, Nicolae Moga. „Îl știm cu toții pe domnul senator Moga, un om pregătit, un om stabil, un om cu coloană vertebrală și cred că va face față cu succes acestui minister. Se va vedea în următoarea perioadă. Cred că este cel mai pregătit, la ora actuală, pentru a conduce acest minister, un minister foarte greu”. Țuțuianu crede că pentru noua sarcină guvernamentală, pe Nicolae Moga îl recomandă faptul că este la al treilea mandat, are experiență și cunoaște toate instituțiile statului.

“În același timp, cunoaște modul de lucru al fiecărui minister. Dacă nu era la al treilea mandat poate și eu aș fi avut reticențe, dar cunoscându-l foarte bine cum lucrează și cum pune problemele, îl recomandă pentru această funcție”, a spus președintele CJ Constanța, Horia Țuțuianu. Din partea noului ministru de Interne, el și-ar dori, pentru județul Constanța, o dotare mai bună a forțelor din subordinea MAI.

“Pe lângă cei 700 și ceva de mii de locuitori mai avem, în fiecare sezon estival, peste 2 milioane de turiști care au nevoie de protecție. CJC a dat către poliție mai multe testere antidrog. Sunt zeci, sute de cazuri, în decursul unui an de zile, pe litoral, cu oameni depistați sub influența drogurilor. Pentru mine e primordial să doteze mai mult pe cei de la ISU, pe cei din poliție, pe cei care îi are în subordine. Nu îi pot solicita direct eu pentru că eu sunt președinte al CJC. Ca membru al PSD sau ca prieten aș putea să îl rog”, a încheiat Horia Țuțuianu.

