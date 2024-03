Sport Nicolae Dică revine în fotbal cu forțe proaspete. Ultimele mandate de antrenor au fost catastrofale







Nicolae Dică vrea să revină la FC Argeș, echipa de Liga 2 pe care a mai pregătit-o în 2016/2017, apoi în 2019. Antrenorul a fost dat afară de la FC Voluntari după ce a eșuat să câștige vreunul dintre cele 7 meciuri în care a pregătit formația. Și CS Mioveni a retrogradat după ce a fost pregătită în finalul sezonului 2022/2023 de Dică. La FCU Craiova a rezistat doar 5 etape.

Nicolae Dică vrea să fie antrenor, din nou, la FC Argeș

Dică vrea să își încerce, din nou, norocul la FC Argeș. În prezent, alb-violeții ocupă locul 16 din 20 în Liga 2, antrenorul Eugen Neagoe fiind curtat de Petrolul. Dică a mai spus că FC Argeș este echipa lui de suflet și că vrea să ajungă cu ea în prima ligă.

Speră să ducă FC Argeș în prima ligă

„Gândiți-vă că am petrecut aproape o jumătate din viață la FC Argeș. Este clubul pe care-l iubesc, la care am mers la Liga 3 când era pe locul 7 și aveam un buget foarte mic, dar am promovat.

Rămâne în inima mea și întotdeauna când va fi nevoie de mine la FC Argeș voi fi deschis, pentru că-mi doresc să ajut acest club indiferent de liga în care evoluează. Unul dintre visurile mele de când m-am apucat de antrenorat este să ajung cu FC Argeș în prima ligă. Întotdeauna FC Argeș va fi o opțiune pentru mine, iubesc acest club și am petrecut 18 ani din viața mea acolo. Am făcut ceva pentru acest club, mă mândresc că am jucat acolo”, a afirmat Dică la „DigiSport Special”.

Daniel Stanciu, despre plecarea lui Eugen Neagoe

Daniel Stanciu, oficial la FC Argeș, a declarat că actualul antrenor, Eugen Neagoe, îi va anunța sâmbătă dacă va pleca și dacă îi va ceda locul lui Dică.

„Realitatea este că acum două zile, Eugen Neagoe a venit la club și și-a manifestat interesul să rezilieze contractul, dacă avea să se înțeleagă cu Petrolul. Astăzi după-amiază a anunțat că va rămâne cel puțin pentru meciul cu Reșița de sâmbătă, iar până sâmbătă seara va anunța dacă pleacă. Actele erau făcute de ieri, nu există nicio clauză”, a precizat Stanciu.