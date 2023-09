Eugen Neagoe, atac la Reghecampf după meciul cu FCSB: A văzut toată lumea ce s-a întâmplat

Universitatea Craiova a pierdut în fața FCSB-ului. A bifat astfel, a doua înfrângere campionatul intern de fotbal. Pe lângă faptul că echipa antrenată de Reghecampf a pierdut consecutiv două partide, jucătorii olteni nu au reușit să bage mingea în plasă în niciuna din cele două meciuri.

Spre deosebire de partida disputată pe terenul Farului, unde Craiova a punctat doar la capitolul ocazii, în meciul de pe Ghencea, oltenii au fost inexistenți pe teren.

„Nu știu ce s-a întâmplat, ce strategie a fost la acest joc”

În aceste condiții, Eugen Neagoe a criticat prestația echipei și stategia folosită de Reghecampf. O strategie, care spune, Neagoe a fost total neinspirată.

„Nu știu ce s-a întâmplat, ce strategie a fost la acest joc. Eu am jucat de 3 ori cu FCSB și în toate partidele am avut momente foarte bune, posesie, am controlat partidele. Inclusiv la București, unde am făcut de două ori 1-1. Aseară nu știu ce s-a întâmplat. Aceeași desfășurare a fost și cu Farul. Eu pot să spun de perioada mea la Craiova, noi nu am pierdut așa categoric, cu 3-0.

Noi dominam adversarii, ratam foarte multe ocazii. Mă repet, noi am fost peste FCSB, inclusiv la meciul de la Craiova, în care ne-au bătut. Chiar ei au recunoscut că au câștigat cu mare noroc.

Nu am pierdut jocuri la Craiova de maniera, eu pot să vorbesc de perioada mea. A văzut toată lumea ce s-a întâmplat aseară. FCSB a câștigat cu o ușurință dezarmantă” a declarat Eugen Neagoe, potrivit gsp.ro.

FCSB a redus motoarele în repriza a doua

Oaspeții au deschis scorul în minutul 13, după ce Olaru a recuperat o minge de la neglijentul Mitriță. După un schimb de pase cu Tavi Popescu, Olaru deschide scorul pentru FCSB.

În minutul 21, Mitriță o comite din nou, pierde o minge în fața lui Alex Băluță, iar Radunovici mai punctează odată pentru roș-albaștrii. Peste 20.000 de fani au asistat la victorie FCSB-ului în fașa echipei din Bănie.

Compagno putea duce scorul la 4-0 în minutul 90+4, a scăpat pe contra-atac și a încercat să profite de ieșirea din buturi a lui Laurențiu Popescu, însă, Compagno a trimis pe lângă poarta.

Meciul a contat pentru etapa a VIII-a din Super Liga, Universitatea Craiova se află acum în spatele FCSB-ului cu patru puncte. La meciul cu oltenii a fost și Claudiu Răducanu, fostul golgheter al roș-albaștrilor pe vremea când FCSB-ul era Steaua București. Răducanu n-a mai fost pe Ghencea de 15 ani.