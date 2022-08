Nicolae Dică a izbucnit, după meciul FCSB – Viking: „Va plăti pentru ce a făcut! Vor fi amenzi”

Sunt probleme la FCSB deoarece Darius Olaru va lipsi de la meciul decisiv, iar Nicolae Dică a reacționat pe măsură: „Va plăti pentru ce a făcut! Vor fi amenzi!”. Nemulțumirea antrenorului vine după ce extrema echipei FCSB a luat ușor un cartonaș galben în prelungiri, alegându-se cu o suspendare pentru returul de săptămâna viitoare.

Nicolae Dică nu l-a menajat pe Darius Olaru, declarând la finalul partidei, că îl va amenda pe fotbalist pentru „galbenul” încasat cu Viking:

„Nu e OK ce a făcut Olaru. Va plăti pentru gestul ăsta. Nu știu dacă se dădeau amenzi înainte, dar acum se vor da”, a spus antrenorul.

Dincă, despre ce i-a lipsit echipei sale în disputa contra Viking

Olaru a văzut al treilea cartonaș galben în această campanie europeană în minutul 90+5, după un gest de neînțeles. Ianis Stoica a fost avertizat pentru un fault la mijlocul terenului, moment în care Olaru s-a dus la arbitru și a protestat vehement. A văzut și el imediat „galben” și va lipsi la retur. Nicolae Dică, optimist: „Putem întoarce rezultatul în Norvegia”

Antrenorul roș-albaștrilor are încredere în echipa sa şi spune că se pot întoarce victorioși din returul de joia viitoare.

„Suntem dezamăgiți cu toții. A fost un joc pe care nu trebuia să-l pierdem. Din păcate, am luat un gol foarte rapid după ce am deschis scorul. Noi am încercat, ne-am creat ocazii, trebuia să fim mai concreți în ocaziile pe care le-am avut”, a mai declarat antrenorul.

Dincă: Îmi pare rău că nu am reușit să le dedicăm suporterilor o victorie

Nicolae Dică a mai explicat în analiza de după meci că scorul se pate întoarce în favoarea echipei pe care o antrenează:

„Eu cred că putem întoarce rezultatul. Avem o șansă mai mică decât ei, dar cred că putem să întoarcem. Am stat de vorbă cu jucătorii, i-am încurajat. Trebuie să avem încredere în continuare. Avem șansa noastră și vom încerca să facem totul pentru a ne califica. Pe orice am juca, pe iarbă, pe sintetic, pe pământ

Ce ne-a lipsit? Trebuia să fim mai concreți la finalizare. Portarul lor a prins o seară senzațională. Trebuie să fim mai atenți la finalizare și să fructificăm ocaziile pe care le avem.

Îmi pare rău că nu am reușit să le dedicăm suporterilor o victorie. Sper că vom face un meci bun la retur și-i vom face fericiți. Cu Botoșani, oricine va intra pe teren va trebui să dea totul pentru a câștiga acel meci”, a declarat Nicolae Dică, potrivit gsp.ro.