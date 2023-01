Nicolae Ciucă, primul mesaj transmis în noul an. Subiectul pe care l-a atins premierul României

Prim-ministrul a transmis că România este pregătită să lucreze îndeaproape cu Suedia astfel încât UE să fie unită și cu o politică orientată spre viitor. Pe 1 ianuarie 2023, Suedia preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene de la Cehia, pentru un mandat de şase luni.

„Salut începerea preşedinţiei suedeze a Consiliului UE în acest an. Urez succes prim-ministrului şi Guvernului Suediei în exercitarea mandatului în aceste vremuri marcare de mari provocări. România este angajată să lucreze îndeaproape cu Suedia pentru construirea unei Uniuni Europene mai consolidate, orientată spre viitor şi unită”, a scris Nicolae Ciucă, duminică pe Twitter.

PM @NicolaeCiuca:I welcome the start of the 🇸🇪Presidency of the Council of the EU @sweden2023eu&I wish success to @SwedishPM&🇸🇪Gov’t in exercising this mandate in times of great challenges.🇷🇴is committed to work closely together with 🇸🇪towards a cohesive,future-oriented&unitedEU

