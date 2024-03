Actualitate Nicolae Ciucă: PNL va continua să îi sprijine necondiționat pe frații noștri de peste Prut







Preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, a participat miercuri la conferinţa ”Moldova-România: Capital Bridges”, organizată de Bursa de Valori Bucureşti şi Moldova Agroindbank, în cadrul căreia a reconfirmat sprijinul necondiționat al României pentru parcursul european al Republicii Moldova.

“Angajamentul nostru față de Republica Moldova este unul de netăgăduit, am sprijinit și vom sprijini prin toate deciziile noastre agenda europeană a Republicii Moldova. Mă refer la obținerea statutului de stat candidat și, desigur, la deschiderea negocierilor de aderare. Am fost de curând la Chișinău, am avut întâlniri cu domnul președinte Igor Grosu, am avut întâlniri cu domnul prim-ministru. Toate au mers în direcția în care România se angajează și continuă să se angajeze necondiționat în a sprijini parcursul european al Republicii Moldova”, a subliniat în discursul său președintele PNL.

”În aceste vremuri complicate avem datoria să rămânem optimiști”

Fostul premier a adăugat faptul că este și un deziderat al țării noastre ca în final să ne regăsim împreună, România și Republica Moldova, în interiorul Uniunii Europene.

“Criza de securitate din regiune, generată de agresiunea Federației Ruse în Ucraina, ne-a obligat să reevaluăm amenințările externe și obligatoriu, să gândim strategii pe termen mediu și lung. Pe de altă parte, totuși, în aceste vremuri complicate avem datoria să rămânem optimiști și să generăm încredere și siguranță. Apreciez că în ultimii doi ani de zile s-au realizat legături puternice între România și Republica Moldova, au avut loc activități comune, de o parte și de alta a Prutului, activități politice și de la nivelul leadership-ului politic s-au generat semnale care, iată, au încurajat mediul economic și astăzi, putem, împreună, să gândim modul în care putem să întărim acest parteneriat economic și să consolidăm interconectarea piețelor de capital”, a spus Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă: Este important să lăsăm deoparte divergențele politice

La forumul găzduit de Bursa de Valori, liderul PNL a reamintit că în cei 10 ani de la semnarea acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, Republica Moldova a beneficiat de contribuția României, care a devenit primul partener comercial al Republicii Moldova. Acesta a amintit de creșterea schimburilor comerciale de la 1.000.000.000 euro în 2014 la 3 miliarde de euro în anul 2024 și de faptul că România a devenit principalul investitor în Republica Moldova, valoarea investițiilor ridicându-se la suma de patru sute de milioane de euro:

“Partidul Național Liberal este un partid care se adresează preponderent mediului de afaceri și ne-am angajat ca de la nivelul nostru să putem să sprijinim mediul de afaceri din România, să explicăm cât mai bine situația, posibilitățile, potențialul și oportunitățile de afaceri din Republica Moldova, astfel încât să se concretizeze, să se materializeze într-un fel toate demersurile politice.

În plus, cred că este important și am vorbit și despre acest lucru la Chișinău, în acest context, este important să lăsăm deoparte divergențele politice pentru binele cetățenilor și pentru mediul de afaceri și pentru a aduce stabilitate în politică, dar mai ales în viața economică. Este un lucru pentru care ne-am angajat în fața cetățenilor din România și pe care vrem să îl respectăm și în viitor. Și despre această stabilitate și despre această lăsare de-o parte a divergențelor politice am vorbit, așa cum am menționat de fiecare dată când am avut ocazia, chiar și la Chișinău”.

”România este cel mai ferm susținător al Republicii Moldova în drumul spre UE”

Nicolae Ciucă a ținut să transmită exclusiv, după participarea la eveniment, un mesaj de suflet la 106 ani de la unirea Basarabiei cu România: “Ziua de 27 martie marchează primul moment istoric în care granița de pe Prut a fost ștearsă, iar Basarabia s-a unit cu România. În anul tulbure 1918, românii basarabeni au arătat lumii întregi că nimic nu îi poate despărți de țara-mamă, iar secolul de ocupație rusă nu le-a șters identitatea națională.

Pe coordonatele lumii de azi, ne găsim iarăși în situația în care întindem o mână românilor de peste Prut. România este cel mai ferm susținător al Republicii Moldova în drumul său spre aderarea la Uniunea Europeană. Bucureștiul este din nou farul care ghidează Chișinăul în revenirea în lumea civilizată și ieșirea din sfera de influență a Moscovei. Partidul Național Liberal va continua să îi sprijine necondiționat pe frații noștri de peste Prut”.