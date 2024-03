Politica Nicolae Ciucă: PNL și-a asumat guvernarea cu toate riscurile







Nicolae Ciucă a declarat că „PNL și-a asumat guvernarea cu toate riscurile”. Fostul premier a mai precizat că „este important ca politicienii să stea de vorbă cu oamenii, să le explice ce s-a făcut bine în guvernarea liberală, dar şi ceea ce nu s-a făcut”.

Nicolae Ciucă a făcut aceste declarații la Ianca, în judeţul Brăila, acolo unde liberalii şi-au anunţat candidaţii la alegerile locale.

Foatul premier a declarat că „realizările primărilor din Transilvania s-au făcut cu curaj, viziune, hărnicie. Am reușit să asigurăm stabilitate, altfel nu am fi putut discuta de dezvoltare.

Liderul PNL mai spune că „un candidat trebuie sa fie serios, truditor, să aibă spirit de sacrificiu personal, să fie dedicat oamenilor și localității pe care o reprezintă”.

„PNL resimte o erodare a ceea ce a însemnat asumarea guvernării cu perioade destul de complicate, unele la care nu s-ar fi gândit nimeni, probleme cu care am refuzat să ne gândim că am putea să ne confruntăm.

PNL s-a aflat la guvernare asumându-și guvernarea cu toate riscurile. Asta nu înseamnă că nu trebuie să vorbim cu oamenii, să le explicăm ce s-a întâmplat, ce am făcut bine sau ceea ce nu am făcut bine sau nu am terminat.

Este nevoie de un dialog permanent și să existe acea onestitate să le spunem oamenilor despre ce este vorba. Pe această guvernare, fie ca am avut guvernare 100% PNL sau în alianță, am fost la guvernare, am avut Premier și am reușit să asigurăm stabilitate politică a țării, altfel nu am fi putut discuta de niciun fel de proiecte de dezvoltare”, a mai spus liderul PNL.

Participarea președintelui PNL, Nicolae Ciucă, și a prim-vicepreședintelui PNL, Rareș Bogdan, la evenimentul de lansare a candidatului PNL în oraşul Ianca, județul Brăila (Video).

Nicolae Ciucă a precizat că vizita sa la Brăila a venit în contextul în care conducerea filialei este ”inimoasă și hotărâtă să câștige alegerile”.

„Cu domnul Alex Popa interactionez în fiecare săptămână pentru a rezolva problemele din Brăila. Brăila este unul dintre județele cu cel mai mare potențial agricol, dar tot aici se construiau acele utilaje pentru industria românească.

Oamenii trebuie să înțeleagă că realizările primarilor din Transilvania s-au făcut cu oamenii care au avut viziune, curaj și hărnicie să își absoarbă fondurile europene. Banii europeni au fost cele care au realizat dezvoltarea, sigur și investițiile din bugetul de stat. Este important să se identifice oportunitățile pentru dezvoltarea orașului.

Am încredere și în Alex Popa, și în Cătălin Canciu și în Adin Boboc. Alegi cu sufletul și cu mintea pentru viitorul copiilor care așteaptă sa le dăm ceva. Noi am luat de la bunicii noștri, părinții noștri să le dăm mai departe zestrea noastră. Alegeți cu sufletul un liberal pentru dezvoltare!”, este mesajul transmis de Nicolae Ciucă.