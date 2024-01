Juriștii liberali nu văd piedici legislative în comasarea alegerilor. Mai trebuie convinși social-democrații

Nicolae Ciucă susține că nu există piedici de natură legislativă menite să împiedice comasarea alegerilor. El spune că această problemă a fost studiată de juriștii partidului. Iar concluziile lor au fost că va fi nevoie de doar de modificarea Codului Administrativ. Pe de altă parte, Nicolae Ciucă și colegii săi vor trebui să-i convingă și pe social-democrați să accepte acest lucru.

Președintele PNL a dat asigurări că juriștii partidului să nu au găsit probleme de natură juridică menite să împiedice comasarea alegerilor. Aceasta este cea mai mare dorință a liberalilor, care stau destul de rău în sondajele de opinie. Ei trag speranța că prin alăturarea alegerilor locale cu cele parlamentare, europarlamentare sau prezidențiale vor ajunge la un scor electoral mai bun.

„Am discutat cu echipa noastră de juriști din grupurile parlamentare, au analizat acest proiect de comasare, nu este nevoie de nicio modificare legislativă. Nu există niciun fel de piedică, de limitare legislativă. Singura lege care trebuie modificată este legea Codului Administrativ”, a explicat Nicolae Ciucă.

Politicianul PNL a precizat că această lege oricum ar fi trebuit modificată deoarece există o serie de decalaje care s-au produs la alegerile din timpul padnemiei.

Conducerea PNL a decis în unanimitate să inițieze discuții, în coaliția guvernamentală, pentru comasarea alegerilor din acest an. Președintele PNL, Nicolae Ciucă, este de părere că o comansare a europarlamentarelor cu localele este „o variantă posibilă și benefică”. El nu exclude, însă, și alte formule.

Scenariul comadării europarlamentarelor cu localele provine de la PSD. Liberalii își doresc comasarea alegerilor locale cu primul tur de la prezidențiale. Aceasta având în vedere sondajele de opinie care arată că Nicolae Ciucă, candidat la Cotroceni, nu are șanse la turul doi.

El a precizat că în acest moment nu există discuții pentru un acord extins cu PSD în privința parlamentarelor și prezidențialelor.

În vreme ce liberalii și Nicolae Ciucă și-au făcut un țel din comasarea alegerilor, pentru PSD, subiectul are o importanță secundară. Poziționați în fruntea tututor sondajelor de opinie, social-democrații nu au interes să adopte o decizie care le-ar putea submina șansele electorale. Drept urmare nu par foarte interesați de subiect.

Social-democrații par dispuși să accepte o formulă de comasarea, însă, la schimb cu ceva consistent din partea PNL. Așa se explică declarațiile din ultima vreme ale liderilor social-democrați în frunte cu Marcel Ciolacu. Și-au dat seama (secretul lui Polichinelle) că Nicolae Ciucă și PNL ar fi fispuși la compromisuri foarte mari în schimbul comasării. Drept urmare acționează ca atare pentru a-și maximiza șansele la o negociere.

Din PSD a apărut informația că aleșii locali social-democrați ar fi dispuși la o formulă de comasare a alegerilor. Marcel Ciolacu susține, însă, că nu s-a luat nici o decizie. El a spus că o hotărâre în acest sens ar trebui adoptată în coaliție, iar nu doar de social-democrați. Vom vedea, în timp, ce se ca întâmpla la negocierile cu Nicolae Ciucă.

„Cu certitudine pe 9 iunie o să avem alegeri europarlamentare. Nu am luat o decizie în interiorul partidului şi plus că nu putem să o luăm singuri. Cu toate că alţi colegi de coaliţie nu cunosc acest detaliu şi această comasare. De aceea am stabilit cu toţi colegii parlamentari că nu vor vota nicio modificare legislativă în acest moment în ceea ce priveşte comasarea alegerilor sau decalare a vreunui rând de alegeri”, a declarat Marcel Ciolacu, la finalul ședinței conducerii PSD.