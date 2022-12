Nicolae Ciucă, optimist cu privire la cifrele inflației care ating cote alarmante: „Există o tendință o scădere pentru 2023”

Premierul României, Nicolae Ciucă, a vorbit, joi, despre cifrele inflației, care a atins cote alarmante și a dezvăluit discuțiile avute cu Ministerul de Finanțe și BNR. În acest context, premierul susține că inflația are o tendință o scădere pentru 2023 și este posibil să ajungă la 10 la sută.

„S-a ajuns la aproape 17 la sută în noiembrie, în comparație cu aceeași lună din 2021. Putem spune că inflația în 2021 a fost mai mică, iar în analiza pe care am făcut-o, a rezult foarte clar că, la sfârșitul anului, nu va depăși 13 la sută. Este doar o comparație între 2021 și 2022.

Am discutat cu specialiștii de la Ministerul de Finanțe și BNR și am încercat să identificăm evoluția pentru 2023. Din date există o tendință o scădere a inflației pentru 2023. Este foarte aproape să vedem că aceasta o să ajungă la 10 la sută”, a spus Nicolae Ciucă.

Ce spune despre decizia românilor de a boicota firmele austriece

Premierul a vorbit și despre decizia românilor de a boicota firmele austrice după ce România nu a intrat în spațiul Schengen. Premierul susține că boicotarea firmelor austrice este decizia românilor, pe care el o respectă, în ceea ce-l privește pe liderul PNL, va alege cale diplomatică și pe relația oficială.

„Ceea ce se întâmplă referitor la modul în care ne poziționăm, o facem pe cale diplomatică și pe relația oficială, fără alte aspecte care să lase loc de interpretare. Ce face fiecare cetățean în parte e o decizie pe care o respectăm, fără să încurajăm într-un fel sau altul. Nu există o regulă sau decizie a companiilor de stat în acest sens”, a transmis Nicolae Ciucă.

Iohannis, după rechemarea ambasadorului din Austria

Tot pe acest subiect, şi Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, că nu va exista o criză diplomatică între România și Austria.

”Nu am discutat această chestiune. Nici nu am avut în plan. Nici nu o să o discutăm ca să vă spun drept. Asta este o chestiune care se va reglementa de la sine, la nivel de MAE. Nu am niciun moment impresia că se va contura o criză diplomatică sau ceva, nu vom avea aşa ceva”, a spus Iohannis.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat, vineri, că a chemat în ţară, pentru consultări, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al României în Austria, Emil Hurezeanu, „un gest politic care subliniază poziţia României de dezacord ferm cu conduita Austriei şi indică decizia de diminuare a nivelului actual al relaţiilor cu acest stat”.

Ambasadorul Austriei în România nu a participat, marţi, la întâlnirea preşedintelui Klaus Iohannis cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditaţi în România, în locul acesteia fiind prezent un adjunct, informează news.ro.