Ciucă nu e încântat de ideea de a trimite sistemul Patriot în Ucraina

Nicolae Ciucă și-a exprimat punctul de vedere despre o eventuală decizie de trimitere a sistemului Patriot în Ucraina. Liderul PNL spune că o astfel de decizie are mari implicații și că subiectul nu trebuie tratat fără o analiză atentă și să se ia în calcul toate riscurile.

Nicolae Ciucă a mai subliniat faptul că o decizie finală se va lua după o analiză a structurilor responsabile în domeniu şi în CSAT.

Reamintim că ucrainenii au cerut țărilor europene, inclusiv României, să trimită sistemul de apărare Patriot. De asemenea, și Klaus Iohannis a menționat că președintele Joe Biden a ridicat această problemă. Dar Nicolae Ciucă, susține că „o astfel de decizie trebuie analizată în CSAT, pentru că implică riscuri și acestea trebuie luate în calcul”.

„Aici nu contează părerea personală a cuiva, nici măcar a mea. Este o analiză extrem de complexă, este nevoie de o analiză dezvoltată care să ia în calcul toate riscurile”, a spus Nicolae Ciucă.

Și Marcel Ciolacu spune că decizia se poate lua doar în CSAT

Marcel Ciolacu spus că ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, „are reţineri mari” în ceea ce privește trimiterea în Ucraina a unui sistem de apărare Patriot. Nicolae Ciucă dar și Macel Ciolacu spus că decizia finală se ia doar în CSAT,

„Suntem trei state cu sistemul Patriot - este Polonia, România şi Germania. Ştim poziţia Germaniei. Domnul Tusk este prim-ministru al Poloniei. La noi, conform Constituţiei, comandantul suprem al armatei este domnul preşedinte Klaus Iohannis.

Eu nu am avut o discuţie încă după vizita preşedintelui în Statele Unite. Am avut discuţii cu ministrul Apărării. Domnul ministru al Apărării are reţineri mari să dăm acest sistem, unul dintre sisteme să-l dăm în Ucraina”, a afirmat Marcel Ciolacu. Premierul a subliniat că decizia se va lua în CSAT, împreună cu preşedintele României, Klaus Iogannis.