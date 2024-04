Politica Nicolae Ciucă, mesaj din inima Ardealului: Doamnelor, luptați să fiți pe scenă!







Nicolae Ciucă a declarat, vineri seară, într-o conferinţă de presă susţinută în judeţul Sălaj, că PNL are obligația de a păstra valorile românilor care au promovat iubirea de patrie. Totodată, acesta a lansat un îndemn pentru femeile din partid.

Nicolae Ciucă, despre planurile PNL pentru zona Ardealului

Președintele PNL a vorbit despre realizările de până acum ale aleșilor liberali din zona Sălaj-Cluj. Nicolae Ciucă a menționat că misiunea trebuie să continue în această regiune

„Trebuie să facem în așa fel ca prin tot ceea ce realizăm la Șimleul Silvaniei, domnul primar Boc la Cluj-Napoca, domnul președinte Dinu Iancu Sălăjanu la Sălaj, viitorul primar Cristian Bârsan, La Zalău, Ionel Bogdan la Baia Mare și la Maramureș, să-i împlinim visul lui Avram Iancu. ”, a spus președintele PNL.

Mesaj pentru femeile din partid

Reprezentantul PNL le-a îndemnat pe femeile din partid să lupte pentru a ajunge pe scenă. Nicolae Ciucă a subliniat că liberalii trebuie să păstreze memoria și valorile celor care au luptat pentru țară.

„Trebuie să păstrăm valorile oamenilor care au promovat iubirea de țară. Doamnelor, luptați să fiți pe scenă! (…) Trebuie să facem cetățenii fiecărei localități mai bucuroși, mai fericiți. (…) Politica în administrație este precum credința, se bazează pe fapte. Trebuie să păstrăm tot timpul în minte, dar și pentru a le păstra memoria, valorile și virtuțile pe care ei l-au promovat. Au fost oameni care au promovat iubirea de țară. Au fost oameni care au promovat credința în D-zeu, au promovat credința noastră creștină.

Au fost oameni care au promovat valorile familiei și nu în ultimul rând, au fost oameni care au promovat valorile Partidului Național Liberal prin tot ceea ce au făcut și tot ceea ce trebuie să facem și noi, de aici înainte. “, a adăugat șeful Senatului.

Nicolae Ciucă, mesaje de apreciere pentru liberalii din zona Sălajului

Președintele Partidului Național Liberal a precizat că revine cu emoție „acasă la Lucian Bode”.

„Trebuie să facem cetățenii fiecărei localități mai bucuroși, mai fericiți și, împreună, prin tot ceea ce fac liberalii astăzi la nivel local cât și la nivel central, să facă națiunea lui Avram Iancu mai fericită. Venim cu emoție și probabil că, ați remarcat, este o emoție pentru că revenim acasă la Lucian Bode și, deși n-a vrut să lase să se vadă că are emoții, vă spun eu că are emoții, cum, de altfel, a avut și domnul președinte Dinu Iancu Sălăjeanu. Dânsul erau obișnuit să primească aplauze pentru ceea ce cânta și acum îl aplaudăm pentru ceea ce a creat și a lucrat. Bihorul, Oradea, au reușit să dezvolte și să facă foarte cunoscută Oradea și Județul Bihor printr-o administrație care s-a canalizat pe nevoile cetățenilor.Vă felicitam domnule președinte pentru ceea ce ați realizat la Sălaj. Problema este ca nu este suficient, mai este un lucru care trebuie realizat, la Primaria municipiului Zalău.”, a mai spus acesta.

Așteptări mari pentru alegerile locale

Nicolae Ciucă a vorbit și despre planurile de viitor din teritoriu. Una dintre prioritățile aleșilor din PNL ar fi consolidarea mediului de afaceri

„Avem un candidat care are o echipă care a probat în practică ceea ce trebuie facut în administratie și are nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a face cunoscute aceste proiecte, pentru a face tot ce este mai bun pentru sălăjeni și mediul de afaceri. Trebuie să consolidăm capitalul local pentru a ne conecta la mediul de afaceri la nivel național. Trebuie sprijinit, motivat, încurajat și asta nu puteți face decât dumneavoastră. Noi am venit aici pentru a vă oferi toată disponibilitatea, pentru că noi am simțit că nu putem face la București dacă nu suntem ajutați de ceea ce se întâmplă la nivel local. Iar dumneavoastră nu puteți realiza proiectele daca nu sunteți sprinjiniți de la nivel central. Cred că trebuie să urmăm exemplul lui Cristian Lazăr și să-i alimentăm energia . Eu am mare încredere în tinerii de azi pentru că și noi am fost ca ei și aceeași impresie aveam atunci.”, a precizat președintele PNL.

La finalul discursului, Nicolae Ciucă a menționat că are așteptări mari pentru alegerile locale și speră la PNL Sălaj să obțină un rezultat mai bun decât la scrutinul precedent.