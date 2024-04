Politica Nicolae Ciucă laudă spiritul de sacrificiu și curajul lui Sebastian Burduja







Nicolae Ciucă, alături de ceilalți lideri ai PNL, s-au adunat sâmbătă pentru a-l susține pe Sebastian Burduja la depunerea candidaturii sale pentru funcția de primar general al Bucureștiului.

Burduja a sosit la Biroul Electoral Municipal pe o motocicletă pentru a-și depune candidatura pentru Primăria Capitalei.

Înainte de a-și exprima intențiile, președintele PNL, Nicolae Ciucă, a făcut elogii pentru candidatul liberal, subliniind că după patru ani au identificat în el o opțiune optimă.

Nicolae Ciucă, laudă curajul lui Sebastian Burduja

Președintele PNL și-a exprimat aprecierea pentru Burduja, precizând că acesta a dat dovadă de curaj și un spirit de sacrificiu, două trăsături pe care el le apreciază foarte mult la un om.

„Are și curaj în acest demers, are partea asta de spirit de sacrificiu, pentru că trebuie să sacrifici multe aspecte personale și familiale. Am putut să-l vedem pe Sebastian Burduja cum e el. Pentru mine e prima oară când văd un candidat că își depune candidatura cu motocicleta.

L-am întrebat la sediul partidului de ce cu motocicleta, mi-a zis așa sunt eu”, l-a descris Nicolae Ciucă pe Burduja.

În continuare, președintele liberal a punctat că nu trebuie să se schimbe, iar oamenii, și în special bucureștenii ar trebui să aprecieze tocmai această stare de realitate și normalitate.

Burduja îl provoacă pe Nicușor Dan la o dezbatere

După ce și-a expus planurile pe care le are pentru bucureșteni, candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei l-a provocat pe actualul edil, Nicușor Dan, la o dezbatere directă, menționând că vrea să vadă dacă acesta are curajul să accepte o astfel de provocare.

„Sper că nici alţi contracandidaţi nu se tem să aibă o dezbatere cu mine. Constat că se tem, dar totuşi o să-l provoc direct pe domnul Nicuşor Dan la o dezbatere, în termen de o săptămână, să ne vedem să discutăm pe soluţii. Vreau să văd dacă are curajul să se lupte cu mine pe argumente.

Avem un plan, avem echipă, avem rezultate şi energie. Venim la Primăria Generală”, a declarat Sebastian Burduja.