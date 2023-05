Nicolae Ciucă este sigur că va găsi o soluție pentru greva geneală a profesorilor. Premierul României își amână demisia

Nicolae Ciucă a participat alături de secretarul general al liberalilor, Lucian Bode, şi alţi lideri din conducerea partidului miercuri, 24 mai, la evenimentul organizat la Vila Florica din Ştefăneşti, judeţul Argeş, cu prilejul împlinirii a 148 de ani de la înfiinţarea Partidului Naţional Liberal. Premierul a făcut o serie de declarații privind greva generală a profesorilor și a subliniat că va purta discuții cu liderii de sindicat pentru a fi găsită o soluție cât mai repede. Liderul PNL a mai adăugat că toți liderii din partid se concentrează pentru ca greva să fie soluționată. „

„Cred că vom găsi o soluție. Orice intervenție a noastră trebuie să fie corectată prin Legea salarizării. Am avut întâlniri cu conducerea sindicatelor din educație. În această după-amiază o să avem o altă întâlnire și cred că împreună vom conveni asupra unei soluții, pentru că am făcut apel în condițiile în care am prezentat tot ceea ce s-a făcut în acest an și jumătate pentru educație”, a declarat Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă nu își va depunde vineri demisia

Premierul României a vorbit și despre rotativa guvernamentală, după ce liderii PNL au avut o întâlnire secretă cu președintele Klaus Iohannis. Liderul de la Cotroceni le-a cerut membrilor PNL să facă rocada ministerelor cât mai repede, iar Marcel Ciolacu să fie numit premier până pe data de 2 mai. Nicolae Ciucă ar trebui să își depună demisia vineri, 26 mai.

„Nu am încheiat încă negocierile. Ca atare, orice formulă de la cea a rămânerii în protocol până la cea a asumării ministerelor de către fiecare partid în parte este deschisă. Noul Guvern va avea 18 ministere. Există două variante. Respectăm protocolul sau continuăm negocierile”. În ceea ce privește demisia din funcția de premier, Ciucă a spus că va lua o decizie până luni. „Se consumă ziua de vineri și voi lua o decizie. Până luni voi lua o decizie”, a mai spus premierul.