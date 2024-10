Politica Nicolae Ciucă, despre decizia ruperii de PSD: Toată situația a fost generată de cum au acționat, inclusiv prin CCR







Nicolae Ciucă a vorbit despre decizia ruperii de PSD, precum și despre tensiunile de pe scena politică. Totodată, liderul PNL a adus în prim plan aspectele legate de război.

Nicolae Ciucă, despre ruperea de PSD

Potrivit șefului Senatului, decizia separării de PSD a venit în contextul scandalului privind decizia CCR.

„Toată situația cu PSD a fost generată de cum au acționat, inclusiv prin CCR.(…)Această îmbrățișare a PNL-ului se vrea o sufocare. Propunerea de premier pe care Ciolacu i-o face este o propunere otrăvită”, a explicat liderul politic.

Totodată, președintele PNL a vorbit și despre despre atacurile contracandidaților.

„Respect adversarii politici. Nu vorbesc de rău niciun candidat la președinție. Președintele este o alegere serioasă pe care trebuie să o facă românii”, a adăugat acesta.

Întâlnirea cu Maia Sandu

Totodată, liderul politic a adus în prim plan propaganda Rusiei în Republica Moldova. În plus, acesta i-a îndemnat pe cetățenii din această țară să iasă la vot.

„Am discutat despre propaganda Rusiei în Moldova. Îi încurajăm pe cetățenii din Republica Moldova care trăiesc în România să meargă la vot și să susțină parcursul european al Moldovei”, a explicat liderul PNL.

Nicolae Ciucă, despre adversarii politici și atacurile din ultimele săptămâni

„Respect adversarii politici. Nu vorbesc de rău niciun candidat la președinție. Este vorba despre o alegere serioasă pe care trebuie să o facă românii. (...) Rolul nostru, ca politicieni este acela de a repune munca în rândul valorilor, acolo unde îi este locul. S-a înțeles greșit că poți să ai succes în viață fără să depui niciun efort. Trebuie să ne întoarcem la tradițiile noastre de bun simț. Situația care a generat această hotărâre a fost decizia CCR. Precedentul pe care îl creează este unul periculos. Este vorba despre apărarea drepturilor și libertăților.”, a precizat acesta.

De asemenea, liderul PNL a oferit clarificări legate de discuția cu Marcel Ciolacu.

„Dacă ne uităm la cei ce au luat această decizie, poate să fie interpretat și nu am niciun fel de dovadă, nu vreau să intru pe un teren pe care nu am intrat niciodată. (…) Da, am vorbit cu dl Ciolacu. Au fost mai multe discuții, inclusiv pensiile minerilor, inechitățile din pensiile militarilor. Am convenit să semnăm împreună aceste legi. (...) Ați înțeles mobilul pentru care s-au întâmplat aceste chestiuni. Eu n-am făcut altceva decât să păstrez echilibrul și să împlinim ceea ce a argumentat coaliția. Dacă interesele sunt deasupra obiectivelor...”.

Despre jignirea adusă de Elena Lasconi

„N-am să fiu răutăcios. Pot să glumesc? Dacă totul s-ar învârti în jurul ecologiei aș numi-o premier.”, a spus Nicolae Ciucă la DC News.

În plus, președintele Partidului Național Liberal a vorbit și despre numirea sa în funcția de premier, în contextul în care Marcel Ciolacu ar ajunge președinte.

„N-a spus-o o dată. Am spus că se alintă, pentru că trebuie să vedem strategia PSD. Ei consideră că această îmbrățișare a PNL-ului poate duce la sufocare. Este o propunere cu cianură.”

Războiul din online

Prezența sa în emisiunea moderată de Cătălin Măruță a stărnjt un val de controverse. De altfel, răspunsul liderului PNL la una dintre întrebările prezentatorului au dus la un adevărat război în online.

„Colegii mei spun mereu despre mine: a reprezentat Armata Română, a participat la multe misiuni, știe ce are de făcut în situații de criză. Eu le-am spus că cel mai important mesaj este angajamentul meu pentru a păstra pacea. Nimic nu este mai valoros decât pacea. Cine a fost în situații de război știe cel mai bine care sunt consecințele și de ce trebuie să păstrăm pacea.”

Vizita la Chișinău

„M-am întâlnit și cu Igor Grosu, liderul PAS, și cu premierul Dorin Recean, și cu dna președinte Maia Sandu. Am discutat despre relațiile bilaterale și despre propaganda și dezinformarea Rusiei în Republica Moldova. Ieri a fost și o rezoluție inițiată de europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, pentru creșterea rezilienței Republicii Moldova la interferența Rusiei. Nu pot să comentez, nu putem să dăm detalii din cele discutate, pentru a nu fi interpretate ca fiind campanie pro Maia Sandu sau pro referendum. Putem să îi încurajăm pe cetățenii din Republica Moldova care trăiesc în România să meargă la vot și să susțină parcursul european al Republicii Moldova. (...) Am vorbit despre ce a însemnat pentru noi intrarea în UE. România a avut o creștere economică de 800% după admiterea în UE.”