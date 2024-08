Politica Nicolae Ciucă: „Cred foarte mult în valorile PNL, turul al doilea va fi între mine și Marcel Ciolacu”







Fostul premier Nicolae Ciucă a declarat într-un interviu acordat „Gândul” că, din punctul său de vedere, turul al doilea al alegerilor prezidențiale va fi între el și Marcel Ciolacu, liderul PSD.

Turul al doilea al prezidențialelor, Ciucă vs. Ciolacu

„Din perspectiva mea, turul al doilea va fi între mine și Marcel Ciolacu”, a spus acesta, subliniind că PNL este singurul partid care poate conta în turul doi, în ciuda atacurilor concertate la adresa formațiunii sale. „Există o convergență a atacurilor către PNL. Este singurul partid care poate să conteze în turul doi al alegerilor prezidențiale.”

Liderul PNL Nicolae Ciucă a evidențiat și tensiunile din actuala coaliție de guvernare, menționând că în ultimul an nu a fost implicat în deciziile majore și nu a fost invitat la discuțiile importante.

„De un an de zile, în ceea ce înseamnă decizie, nu am fost implicat, nu am fost invitat. Am fost atât de onest încât nu am făcut nimic fără să îl invit, inclusiv pe Kelemen Hunor”, a afirmat fostul premier, adăugând că, în ciuda acestei situații, a rămas loial coaliției, dar a subliniat că responsabilitatea pentru deciziile luate trebuie să fie împărțită între toți membrii coaliției.

„Nu am votat niciodată stânga”

În ceea ce privește relația sa cu Marcel Ciolacu, Ciucă a criticat ezitările acestuia în a-și exprima încrederea în partenerii de guvernare. „Marcel Ciolacu nu putea să se prezinte electoratului social democrat spunând că are încredere în cel care îl poate bate în turul 2”, a comentat Ciucă.

Fostul premier a respins ferm ideea unei alianțe cu PSD la alegerile parlamentare, afirmând că nu a votat niciodată stânga și că PNL nu va colabora cu PSD în viitor. „În niciun caz. Nu am votat niciodată stânga”, a spus acesta, accentuând că PNL promovează valorile fundamentale ale poporului român, precum credința în Dumnezeu, patriotismul și familia.

„Nu ne-am născut ieri. Este sugrumarea prin îmbrățișare, veniți voi, PNL, că știu eu ce să fac cu voi”, a adăugat Ciucă, referindu-se la încercările de apropiere din partea PSD.

Ciucă despre Lasconi și Bolojan: A găsit o ancoră prin care să se apropie de PNL

Referindu-se la declarațiile primarului Elena Lasconi, care a afirmat că l-ar numi premier pe Ilie Bolojan, Nicolae Ciucă a apreciat gestul acesteia ca fiind o încercare de a se apropia de PNL. Totuși, Ciucă a considerat această declarație drept un semn de disperare din partea primarului. „Este un semn că doamna Lasconi a găsit o ancoră prin care să se apropie de PNL. Nu aș fi spus niciodată că desemnez pe cineva din alt partid. A dat dovadă de disperare”, a comentat fostul premier.

În final, Ciucă a afirmat că PNL rămâne un partid puternic, capabil să-și ducă candidatul în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, și că, în ciuda sondajelor care sugerează probleme interne, partidul este pregătit să facă față provocărilor politice. „Cred foarte mult în tot ceea ce înseamnă valorile PNL, oamenii PNL. Avem o armată de consilieri, primari, o consistență politică ce nu ne permite să ne ducem în această lipsă de relevanță”, a concluzionat Nicolae Ciucă.

Ciucă despre sondaje: Se urmărește dezangajarea electoratului

Ciucă a adăugat că, deși sondajele recente pot indica o scădere în încrederea publicului, ele fac parte dintr-o tactică de joc politic, menită să dezangajeze electoratul. „Toată lumea e îngrijorată de ce ni se întâmplă privind sondajele. Acestea pot face parte dintr-o tactică, din jocul politic prin care se urmărește dezangajarea electoratului”, a explicat el.

În ceea ce privește viitorul său politic, Ciucă a spus că nu intenționează să joace un rol impus de alții și că este deschis la un dialog onest despre România, odată cu lansarea cărții sale autobiografice. „Toate lumea îmi spune că sunt un politician care nu are loc în acest film. Nici nu vreau să fac parte, poate schimbăm scenariul. Odată cu apariția cărții va fi un dialog cât se poate de onest. Ultimul capitol este despre ceea ce gândesc despre România, va fi o lansare oficială”, a precizat fostul premier.

În încheiere, Ciucă a remarcat cu umor o campanie de promovare ironică, care a apărut în spațiul public, menționând că astfel de momente de ironie și cultură sunt necesare în viața politică. „Au apărut alte panouri: Un talpaș în slujba țării. Mi-a plăcut foarte mult. Nu știu dacă a venit din ironie, dar avem nevoie să gustăm aceste elemente de ironie, de cultură puse într-o astfel de situație”, a spus Nicolae Ciucă, reflectând asupra propriei cariere și a imaginii sale publice.