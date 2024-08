Politica Nicolae Ciucă cere măsuri de urgență după abuzurile sexuale din Educație







București. Nicolae Ciucă a condamnat cazurile de abuz sexual din mediul educațional, subliniind că acestea sunt deosebit de îngrijorătoare.

Liderul PNL spune că i-a solicitat pe această cale lui Sorin Câmpeanu, Consiliului Național al Rectorilor și ministrului Educației să implementeze măsuri urgente pentru a combate aceste probleme.

Nicolae Ciucă vrea măsuri pentru combaterea cazurilor de abuz sexual din școli

„Este absolut condamnabil. Este regretabil că în mediul universitar se întâmplă astfel de fapte. Am discutat şi cu Sorin Câmpeanu, care este preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, şi cu doamna ministru şi am cerut să se ia măsuri de urgenţă. Am avut şi o reuniune de urgenţă la nivelul Consiliului Naţional al Rectorilor”, a transmis Nicolae Ciucă.

Liberalul a făcut referire la cazul sociologului Alfred Bulai, precum și la cel petrecut la Muzeul de Artă.

Totodată, Nicolae Ciucă a menționat că Ligia Deca, ministrul Educației, a abordat joi, în cadrul ședinței de guvern, măsurile necesare pentru a eradica toate actele de comportament inacceptabil din rândul cadrelor didactice.

PNL vrea propuneri de măsuri și de la femeile din partid

„Ca atare, condamn, cu toată convingerea mea orice astfel de gest este inacceptabil”, a mai transmis Nicolae Ciucă.

Liderul PNL a menționat că a avut astăzi o întâlnire cu biroul politic al Organizației Femeilor Liberale, la care au participat și doamnele și domnișoarele din Partidul Național Liberal care au candidat și au fost alese la alegerile locale pentru funcțiile de primar.

În cadrul acestei întâlniri, s-a discutat și acest subiect, condamnând ferm astfel de fapte și cerându-le să ia o poziție cât mai serioasă, deoarece acest lucru se poate întâmpla oriunde și este necesară o atitudine și o poziție coordonată la nivelul organizației, a mai adăugat Nicolae Ciucă, potrivit News.ro.

Liberalul a făcut referire la cazul lui Alfred Bulai, acuzat de studentele sale de abuz sexual și manipulare, precum și la cazul de la Muzeul de Artă, unde angajatele au acuzat că au fost hârțuite de directorul instituției.