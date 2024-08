Aurora Martin, încă o victimă a lui Alfred Bulai: Am vomat, portarul mi-a dat un pahar cu apă

București. Aurora Martin, expert al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, a dezvăluit că se numără printre victimele lui Alfred Bulai.

Într-o amplă postare pe rețelele de socializare, Aurora Martin a relatat experiența neplăcută avută cu profesorul Alfred Bulai de pe vremea când aceasta urma să își încheie studiile de masterat din cadrul SNSPA.

„Am ezitat să fac publică povestea mea cu Bulai, considerând că am depășit acest episod. Mărturiile din ultimile zile m-au făcut să simt, însă, vinovăția tăcerii.

În 2004, urma să termin masteratul de studii de gen de la SNSPA, unde l-am avut profesor și pe Bulai. Examinarea a constat într-o lucrare scrisă, pe care domnul profesor mi-a spus că nu o găsește, deși o dădusem odată cu ceilalți colegi. M-am dus la el când avea curs cu o altă clasă și l-am rugat să-mi permită să mai dau o dată lucrarea, în timpul acelui curs. Mi-a spus să vin într-o altă sală, după ora 20.00. Eram pregătită cu hârtie și pix, dar el a început cu o serie de întrebări care vizau viața personală,

Mi-a spus doct că feministele au mai puține scrupule, că sunt mai dispuse să-și înșele partenerii și speră că masteratul ăsta mi-a deschis mintea. Felul în care își trecea limba peste buza de sus, privirea și discuția total deplasată mi-au creat o stare de nesiguranță, am simțit că încep să tremur la gândul că s-ar putea apropia.

Am mințit, i-am spus că sunt însărcinată, mă simt rău, că partenerul meu mă așteaptă la intrare și l-am rugat să reprogramăm examinarea. Mi-a spus evaziv si evident iritat: nu știu...mai caută-mă. L-am căutat tot la un curs și mi-a spus să vin tot după ora 20.00 și să-mi eliberez mai mult timp, că s-ar putea să dureze...

Am plecat tremurând de furie și, când am ajuns la poartă, am vomat, portarul mi-a dat un pahar cu apă. Nu am mai dat acel examen și, în consecință, nu am putut finaliza un masterat pe care l-am făcut cu mult entuziasm, la care am avut profesori de excepție, care mi-au schimbat viziunea asupra vieții. Din respect pentru ei, nici nu am îndrăznit să povestesc episodul vreunui profesor, i-am spus doar unei colege, care era psiholoagă și am căutat să uit...”, a scris Aurora Martin pe Facebook.