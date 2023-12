Nicolae Ciucă, declarație despre candidatura sa la alegerile prezidențiale din 2024

Nicolae Ciucă, participând la întâlnirea Ligii Aleșilor Locali din regiunea Sud-Vest Oltenia de la Slatina, a afirmat vineri, într-o conferință de presă, că PNL nu a luat o decizie privind candidatura sa la alegerile prezidențiale din 2024.

El a mai subliniat:

„Nu poţi să ceri unui partid să vină să câştige alegerile şi preşedintele partidului să se dea la o parte. Când va veni vremea, vom vorbi despre toate. Dumneavoastră, celor de la Olt, ca şi celor de la Dolj, le pot spune că în momentul de faţă PNL, cu toţi oamenii care sunt aici, PNL are cea mai valoroasă resursă umană, are capacitatea, are potenţialul (…), poate să îşi asume abordarea şi câştigarea alegerilor în 2024, pornind inclusiv de la premisa rezultatelor din ciclul electoral trecut. Ca atare, nu poţi să ceri unui partid să vină să câştige alegerile şi preşedintele partidului să se dea la o parte.