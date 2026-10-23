Nicolae Ceaușescu a avut un program complex, reprezentând alternanța dintre vizitele externe, primirile de înalți oaspeți în intervalul 1968-1970. A reușit să atragă atenția asupra sa în ochii întregii lumi, reușind să primească un Președinte al SUA și să viziteze SUA. Anul 1971 a fost unul care poate fi considerat borna politică esențială din momentul alegerii sale ca șef de partid în 1965. Pe de o parte, s-a decis să pună frână occidentalizării, adoptând celebrele „Teze din Iulie”, pe de altă parte și-a asumat rolul de mediator internațional. În toamna lui 1971, la ONU, i-a reușit sprijinirea Chinei comuniste să preia locul în Consiliul de Securitate pe care și-l disputa cu Taiwanul.

Peste 3 săptămâni din luna iunie 1971, Nicolae Ceaușescu a vizitat state asiatice. În perioada 1-9 iunie, a avut o vizită în China. A fost primit chiar de Mao Tze Dun. Din 9 până pe 15 iunie, a mers în Coreea de Nord unde a fost primit de către Kim Ir Sen. Sunt vizite în care Ceaușescu rămâne fascinat.

Coloana oficială de mașini trecea pe drumuri bordate de mulțimi care aplaudau în extaz. Pe stadioane, oamenii desenau cu propriile mâini susținând panouri parte dintr-un uriaș puzzle, imagini inedite. În română și chineză, respectiv coreeană, se scriau mesaje dedicate lui Ceaușescu. Apăreau munți, Soarele, tractoare arând ogoare. Apăreau figurile oaspetelui și gazdei înfrățiți în salutul proletar.

Lui Ceaușescu i-au plăcut construcțiile nord-coreene și chineze. I-a plăcut ideea blocurilor a căror bucătărie este la parterul blocului. Clasa muncitoare venea de la muncă, i se punea masa și mergea la odihnă. Evident, fără stres să mergi la cumpărături. Se pare că Ion Iliescu ar fi spus „ăsta e dresaj”. Elena Ceaușescu a fost foarte supărată, că Iliescu încerca să strice fericirea tovarășului ei de viață.

În China comunistă, Nicolae Ceaușescu va veni cu mesaje de la liderul american Richard Nixon, pentru a contribui la stabilirea de relații diplomatice. Evident, avea și China socotelile sale pe care România le putea favoriza. China comunistă voia „să ia fața” micuței insule Taiwan unde se refugiaseră naționaliștii din Partidul Quomintang și care revendicau pentru ei fotoliul de la ONU. Miza era uriașă. Locul venea la pachet cu statutul de membru în Consiliul de Securitate cu drept de veto.

Nicolae Ceaușescu va continua periplul asiatic în Vietnamul de Nord, unde a fost primit de liderul de la Hanoi, Tôn Đức Thang. Liderul român a venit ca mediator, purtând anumite mesaje din partea SUA care susțineau Vietnamul de Sud având capitala la Saigon. Evident, pacea a venit mai târziu, dar impresia încercării lui Ceaușescu de a favoriza pacea a rămas în epocă.

A urmat vizita în Mongolia populară. Liderul Jumjaaghiin Țendenbal care a condus de facto statul comunist aservit ideologic URSS, în perioada 1952-1984 l-a primit pe liderul român cu răceală. Evident, Moscovei nu-i picase prea bine vizita lui Ceaușescu în China răzvrătită.

Nicolae Ceaușescu vizitează între 29 iunie și 3 iulie 1971, Finlanda unde este primit de către Președintele Urko Kekkonen. Așadar, Ceaușescu vizitează și state din zona de nord a Europei. Vizita are rezultate bune.

La 6 iulie 1971, inspirat de modul în care liderul suprem este adulat, de funcționalismul minimalist locativ și alimentar a luat o decizie care i-a schimbat definitiv cursul politicii interne. În acel moment, considerase că trebuia să ia piciorul de pe pedala occidentalizării. Avea nevoie de Occident doar ca să reziste în fața sovieticilor. „Tezele din Iulie” sunt o denumire convențională a unui document oficial prezentat la CPEx intitulat „Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii.” Ceaușescu începuse să joace șah cu istoria și cu propriul popor. În tinerețe, nu știa să joace, iar unii au spus că la maturitate, încerca să trișeze.

Pe scurt, realismul socialist revenea în literatură ca temă. Erau 17 propuneri în aceste „teze”. Marin Preda a amenințat atunci cu „sinuciderea”, deși scrisese Moromeții în 1955-1967, în acest stil. Cinematografia, arta, literatura, științele umaniste urmau să se reconfigureze politic.

Nicolae Ceaușescu vizitează Iranul în perioada 15-16 octombrie 1971. Este o vizită care are loc într-un moment istoric special pentru Iran. Șahul Mohammed Reza Pahlevi celebra cu un fast enorm 2500 ani de la fondarea statului persan condus de Regele Regilor, Darius cel Mare. Numeroși șefi de state și de guverne, reprezentanți diplomatici au stat cazați într-un lux orbitor.

Autocare luxoase, dotate cu aer condiționat îi deplasau la Persepolis unde s-au realizat defilări grandioase. S-au restaurat ruinele, s-au recreat categorii de trupe, au fost spectacole grandioase în aer liber. Pentru acest eveniment, Iranul a construit vile de lux și hoteluri, știut fiind faptul că protocolul diplomatic internațional impune ca doi lideri de stat să nu doarmă sub același acoperiș.

Nicolae Ceaușescu decide ca în 1980, să celebreze 2050 de ani de la întemeierea statului centralizat dac sub conducerea lui Burebista. Regizorul Gheorghe Vitanidis a primit sarcină să portretizeze într-un film artistic un Burebista pliat pe personalitatea lui Burebista. Oficial, Burebista nu ajunsese la luptă cu romanii și murise după o domnie îndelungată lăsând un stat puternic, conform tezelor promovate de intelectuali precum Iosif Constantin Drăgan.

Tot la Persepolis îl va cunoaște și pe viitorul Rege al Spaniei, Juan Carlos. Îl va ajuta câțiva ani mai târziu când a devenit Rege să se reconcilize cu liderul comunist spaniol aflat în ilegalitate, Santiago Carillo, un prieten al lui Ceaușescu.

Corneliu Mănescu a intrat în atenția lui Nicolae Ceaușescu pentru a fi Ministru al Afacerilor Externe după ce Ion Gheorghe Maurer i-a citit anumite rapoarte scrise de el în cursul unor deplasări externe de care Mănescu fusese responsabil. Maurer a propus ca Mănescu să treacă din funcțiile de conducere ideologică a Armatei către diplomație, fiind o vreme ambasador la Budapesta. Corneliu Mănescu a condus a XXII-a Adunare Generală a ONU din 19 septembrie 1967.

În 1971, a XXVI-a Adunare Generală l-a avut ca Președinte pe indonezianul Adam Malik. Corneliu Mănescu a mers la ONU, fiind Ministru de Externe în perioada 1961-1972. Rezoluția 2758 din data de 25 octombrie 1971 a stabilit că R.P.Chineză va fi membră în Consiliul de Securitate al ONU cu drept de veto. Rolul României în a asigura voturile necesare a fost unul însemnat. Rezoluția a fost votată cu 76 voturi pentru, 35 voturi împotrivă și 17 abțineri.

Așadar, Nicolae Ceaușescu, la finalul anului 1971 se putea mândri cu un rol crescut pe scena internațională. Pe plan intern, era fericit că reușise să găsească soluția de a domina mai bine scena politică. Va încerca să introducă modelul nord-coreean în România.