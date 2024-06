Monden Vedeta din România care merge numai cu metroul și cu trenul, deși are bani







Nicola este artista din România care merge doar cu metroul și cu trenul, deși a făcut școala de șoferi și are o situație financiară bună. Cântăreața nu s-a prezentat la examenul auto. Ea a declarat că merge cu avionul doar când călătorește peste Ocean.

„Merg cu trenul pentru că îmi place, pentru că, de cele mai multe ori, mă scapă de circulația aceea imposibilă, mai ales spre munte și spre mare. Îmi place că ai confort. Eu merg și pe distanțe lungi, cu vagon de dormit, la Cluj, Iași sau Baia Mare. Eu am mers cu trenul și mai departe de atât, adică până în Germania. Asta se întâmpla acum niște ani, când ne-am dus să luăm o mașină. Am vrut și să vedem cum e să mergi atâta drum. Am mai mers când era Yugoslavia, la Viena… și e o experiență. Bineînțeles că merg și cu avionul, dar cu avionul îmi place să merg peste Ocean.”, a declarat Nicola.

Nicola, experiență inedită în tren

Artista a declarat că vede foarte multe lucruri spectaculoase din tren și din avion și că i se pare fascinant. Cântăreața a povestit despre o experiență inedită pe care a avut-o cu trenul în drum spre Cluj.

„Foarte multe lucruri le observi și din tren și din avion. De pildă, din tren am văzut acea ploaie de stele într-o noapte, la noi. Chiar când începuse să anunțe acea ploaie de stele, mă gândeam că o să fiu în București și, poate nu am să văd. În București e poluare, nori… și nu vezi stelele ca la țară. Și s-a nimerit în noaptea aceea să fiu în tren. Mergeam spre Cluj. Și, efectiv, nu mi-a venit să cred.

Eram cu ochii deschiși, trenul mergea și eu în patul de jos, și eram chiar singură în cușetă sau vagon de dormit, ce era. Așa s-a nimerit să fiu singură. Mă uitam la stele, ca în piesă… 'Când mă uit la stele…' Nu mi-a venit să cred și am și postat atunci și i-am mulțumit lui Dumnezeu că pot vedea stelele din tren.”, a afirmat aceasta.

De ce nu a vrut să dea de carnet

Nicola a mai spus că nu a vrut să dea de carnet pentru că i-a fost teamă că o sa ajungă o persoană foarte comodă. Ea a declarat că știe multe persoane care de lene merg cu mașina pe distanțe mici și că nu e normal.

„Nu multă lume știe că eu nu am carnet. Și, nu că nu l-aș fi putut lua, pentru că am făcut școala și eram destul de talentată. Doar că mi-a fost teamă că am să mă învăț foarte comodă. Am foarte multe cunoștințe care, din momentul în care și-au luat carnetul, au ajuns să se ducă până și o stație de autobuz, la un supermarket cu mașina. Efectiv s-au învățat să stea numai în mașină și au devenit sedentari.”, a declarat ea.

Nicola circulă doar cu metroul

Cântăreața a declarat că circulă cu metroul în București pentru că traficul este îngrozitor. Ea a spus că încearcă să meargă mult și pe jos pentru că este foarte sănătos.

„În București să mergi cu mașina este crimă. Eu circul mai mult cu metroul, pentru că ajungi repede. Plus că mie îmi place să merg mult pe jos. În afară de gimnastica pe care o fac la bazin, să merg pe jos mi se pare foarte sănătos.”, a mai spus pentru Viva.