Newyorkezii sunt nevoiți să economisească apa







Din cauza unei perioade de secetă majore care testează încărcarea rezervelor de apă, regiunea New York este pusă în fața unei calamități: o serie de incendii de o forță mare în nord-estul Statelor Unite.

Ce le cer autoritățile

Populației, de aproximativ 8,5 milioane, li se cere să facă dușuri cât mai rapide, să traga apa la toaletă doar dacă este important și să semnaleze orice focar de incendiu.

De asemenea, din cauza incendiilor controlate rapid care au izbucnit la Prospect Park, în centrul cartierului Brooklyn din acest weekend, grătarele din zonele publice au fost interzise.

Capacitatea rezervoarelor, în scădere

Nivelul apei în rezervoarele din New York, alimentate de râurile din regiune, a scăzut la 62%, sub media de 79,2% pentru această perioadă. Phil Murphy, guvernatorul statului New Jersey, a declarat că toate aceste situații confirmă o iarnă anormală pentru oraș „Din nefericire, se pare că aceste condiţii de secetă neobişnuită în acest anotimp nu se termină, pentru că totul indică faptul că ne aşteaptă o iarnă foarte uscată”

Acesta mai adaugă că toată perioada este cauzată de schimbările climatice ”Realitatea este că seceta pe care o treversăm este doar un exemplu al modificărilor climatice pe teritoriul nostru azi, nu în viitorul apropiat, aici şi acum”.

Hectarele arse au provocat moarte unui angajat

De vineri, pompierii din New York și New Jersey se luptă cu incendii de vegetație care au distrus mii de hectare în zona râului Jennings Creek, la o oră de Manhattan.

Un incendiu violent a provocat sâmbătă moartea unui angajat al Parcurilor statului New York, în vârstă de 18 ani, fiind lovit de un copac căzut în timpul operațiunilor.

Gravitatea situației

Incendiile s-au multiplicat de la începutul lunii trecute din cazua secetei și a rafalelor de vânt puternice. Astfel, au ars de trei ori mai multe hectare, aproximativ 4.500, depășind media de 1,600 în New Jersey.

„Pentru New York aceste incendii sunt cele mai rele din ultimii 16 ani, iar lipsa ploilor nu ajută.” , a declarat democrata Kathy Hochul.

Regiunea New York, neatinsă de ploile uraganului Helene

Chiar dacă uraganul Helene a provocat pagube majore în sudul Statelor la sfârșitul lunii septembrie, în urma sa chiar murind 101 de oameni în North Carolina, New Yorkul și împrejurimile sale, nu a fost lovit de ploi în septembrie, octombrie sau noiembrie.

Brian Fuchs, climatolog la Centru Naţional american de Studierea Secetei de la Universitatea Nebraska-Lincoln, susține că acest episod de secetă este primul în 20 de ani. „De 20 de ani nu înregistrăm un astfel de episod de secetă în nord-estul Statelor Unite”, susține acesta.

De asemenea, aceasta afirmă că „Temperaturile sunt mai mari din cauza modificărilor cliamtice. Iar aceste temperaturi pot contribui la secete cum nu am văzut în trecut [...] Trecem tot mai rapid la perioade foarte umede şi invers”. Prin urmare, schimbările din cauza încălzirii globale sunt din ce în ce mai resimțite, conform News.ro