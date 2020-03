După un parcurs de senzație cu Standard, Răzvan Marin a fost achiziționat de Ajax, anul trecut. De atunci și până acum, internaționalul român a avut parte de jocuri puține, și modeste, în tricoul clubului batav, ceea ce i-au adus numeroase critici.

Presa din Țările de Jos a anunțat că mijlocașul român se va întoarce în campionatul Belgiei, dar la nu la Standard, ci la rivala Club Brugge. Mutarea se va face în această vară. Cei de la Voetbal Kant a spus că Marin va ajunge în Belgia sub formă de împrumut, iar Club Brugge va avea și o opțiune de cumpărare. Gruparea belgiană l-a dorit pe „tricolor” și în iarnă, însă batavii s-au opus transferului.

În urmă cu câteva luni, Răzvan Marin mărturisise că voia să plece de la Ajax. „În perioada de iarnă, da. A fost ceva în iarnă. Brugge nu a fost singura, dar nu am fost lăsat să plec, mi s-a transmis că e nevoie de mine și nu am avut ce să fac. Eu mi-am dorit să plec ca să joc. Dar sunt sub contract cu Ajax și nu am ce să fac”, a spus Răzvan Marin la Digi Sport.

