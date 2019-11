Gigi Becali a ajuns încă o dată în fața procurorilor Direcției Naționale Anticorupție. Patronul echipei FCSB a fost chemat de procurori să vină la o „discuție” în zi de 13. Latifundiarul din Pipera se declară, însă, liniștit – audierea sa nu are nicio legătură cu vreo acuzație, afirmă Becali.

„Am fost chemat pentru a ridica o ordonanţă de clasare pentru nişte declaraţii pe care le-am făcut în 2014. Nu ştiu despre ce e vorba. M-au întrebat dacă vreau să vin eu să iau ordonanţa sau dacă să mi-o trimită prin poştă şi am venit eu. Nu vreau să se speculeze că am făcut eu nu ştiu ce, am venit doar pentru ordonanţa asta”, a susținut Gigi Becali la intrarea în sediul DNA.

Becali nu are niciun fel de emoție, dovadă că s-a prezentat relaxat în fața procurorilor, venind îmbrăcat lejer și afișând un aer degajat.

Din câte se pare, Becali ar fi fost chemat pentru o declarație dată în dosarul lui Puiu Popoviciu. La acel moment, finanțatorul FCSB era acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea infractorului fiindcă susținea că nu își mai amintește cu exactitate denunțul făcut în dosarul ”Ferma Băneasa”.

